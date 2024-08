Real Madrid: Mbappé, Vinicius… Les notes des joueurs sur EA FC 25

Vinicius Jr, Bellingham et Mbappé, un trio à 90 et plus sur EA Sports FC 25.

Voilà très probablement le collectif le plus fort du jeu. Et en même temps, c’est aussi le plus fort d’Europe et probablement par extension du monde, à en juger par le succès décroché dans la dernière campagne de la Ligue des champions. De surcroît maintenant que Kylian Mbappé l’a rejoint, l’attaquant français comptant la meilleure note personnelle des joueurs, un 91 de générale qu’il partage avec Haaland et Rodri.

7 joueurs du Real Madrid dans le top 50 des notes EA FC 25

Voilà donc les notes des joueurs du Real Madrid sur le titre EA FC 25. Ils sont six, rien que ça, à camper le Top 50 de cette nouvelle édition, à 88 et plus de moyenne. ET au nombre de 17 – soit un de plus qu’au Paris Saint-Germain -, à être à 80 sinon plus. Kylian Mbappé est donc le numéro un à 91, il devance Vinicius Jr et Jude Bellingham, l’ambassadeur choisi par EA Sports pour la jaquette de cette saison, d’après des notes révélées sur la toile par les communautés spécialisés.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ASY FUT (@asyfuttrader)

Les Français à plus de 80 de moyenne générale

Du côté des joueurs français, outre Mbappé, le milieu Aurélien Tchouaméni à 85 devance le latéral Ferland Mendy à 84 et le polyvalent Eduardo Camavinga à 83, trois joueurs qui ont en commun leurs qualités physiques notées à plus de 80. Rendez-vous le 27 septembre pour la sortie officielle de EA FC 25.