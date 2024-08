PSG: Les notes des joueurs parisiens sur EA FC 25

Les notes des joueurs du PSG sur EA FC 25 sont désormais connues.

Avec un joueur, que le gardien Gianluigi Donnarumma dans le top 50 des meilleurs du titre, les notes des joueurs du PSG sur EA FC 25 ont leaké ce lundi, depuis la communauté spécialisée FUT Scoreboard. Le club de la capitale a perdu les services de son ancien buteur patenté Kylian Mbappé, parti au Real Madrid, le capitaine de l’équipe de France étant sur le podium des mieux notés (à 91, avec Rodri et Haaland et Aitana Bonmatí au même niveau).

16 joueurs du PSG à 80 et plus sur EA FC 25

Le défenseur et capitaine parisien, Marquinhos est lui, à 87 de générale, dans la même veine que ceux qui ferment ce top 50 des élites dans le jeu que produit chaque année l’éditeur EA Sports. Ils sont seize à revendiquer des notes à 80 sinon plus ce qui laisse augurer d’une formation dans l’ensemble particulièrement compétitive.

Joao Neves à 79 et Willian Pacho à 78 pour les recrues

Du côté des recrues de cet été au Paris Saint-Germain, si la carte du jeune et talentueux aileir Désiré Doué (ex-Stade Rennais) n’est pas indiquée, du milieu défensif Joao Neves (ex-Benfica) et du défenseur central Willian Pacho (ex-Eintracht Francfort) justifient de valorisations à respectivement 79 et 78. Il faudra encore patienter un gros mois jusqu’au 27 septembre et la sortie officielle du titre pour pouvoir pratiquer le club champion de France sur l’édition EA FC 25.