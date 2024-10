OM le 2e, les 10 maillots les plus chers du football européen

A 145 euros la version la plus complète, le maillot de l’OM est le deuxième plus cher du foot européen.

L’Olympique de Marseille se hisse parmi les clubs européens où les maillots sont les plus coûteux à l’achat pour les fans. Avec un prix de 145 euros pour une tenue complète personnalisée (nom, numéro, et patchs), le club phocéen occupe la deuxième place de ce classement derrière le Napoli, confirmant une tendance à l’augmentation des tarifs dans l’univers du merchandising sportif.

À l’heure où le football devient une véritable industrie, le prix des maillots ne cesse de croître, au point de devenir un indicateur clé de la puissance économique des clubs. Une étude de Calcio e Finanza révèle que la saison 2024-2025 voit l’OM se rapprocher du sommet en matière de prix des maillots, devancé uniquement par Naples, dont le maillot complet est vendu à 155 euros. Marseille dépasse ainsi des géants comme Newcastle (144 euros), Monaco (138 euros) et le Paris Saint-Germain, preuve que le club phocéen, malgré des hauts et des bas sportifs, reste un poids lourd en termes de merchandising.

En moyenne, un maillot « home » de l’OM sans personnalisation coûte environ 95,4 euros, un chiffre qui reflète la tendance générale des grands clubs européens, particulièrement en Ligue 1 qui glisse six clubs dans le top 10 des tuniques les plus couteuses. Contre le seul Angers SCO au classement inverse des plus abordables (à 85 euros)

L’OM, l’ASM, l’OGCN, l’OL, le LOSC et le PSG sont dans le top 10

Cependant, les supporters marseillais, comme ceux des autres clubs, doivent de plus en plus faire face à des tarifs élevés pour afficher leur fidélité. Acheter un maillot personnalisé peut représenter une dépense significative. Cette charge est d’autant plus importante qu’elle ne cesse d’augmenter : entre 2016 et 2024, le prix des maillots a bondi de 21 % en moyenne à travers l’Europe.

La majorité des grands clubs européens, gère aujourd’hui directement la vente de ses produits dérivés, ce qui permet d’augmenter les marges et de mieux capitaliser sur la popularité du club. Cette stratégie, adoptée par des clubs comme la Juventus ou le PSG, s’avère payante en termes de revenus, même si elle impose des prix de plus en plus élevés aux supporters.

Le merchandising n’est pas qu’une simple source de revenus complémentaires : il devient un élément essentiel pour maintenir la compétitivité des clubs à l’échelle internationale. Bien que les ventes de maillots ne suffisent pas à couvrir les salaires des stars du football, elles jouent un rôle central dans la fidélisation des fans et dans la stratégie de marque des clubs.

Au sommet de la hiérarchie européenne des maillots les plus chers, d’autres clubs prestigieux, comme le Paris Saint-Germain ou Manchester United, ne sont pas loin derrière les premiers, mais c’est en Serie A et en Ligue 1 que les prix grimpent le plus vite. En revanche, certains clubs, notamment en Espagne et en Allemagne, proposent des prix plus accessibles, comme le Las Palmas et la Real Sociedad, où les maillots coûtent moins de 80 euros.

Les 10 maillots les plus chers du football européen

10. Manchester United (Adidas) = 134 €

9. Paris SG (Nike) = 134 €

8. LOSC Lille (New Balance) = 135 €

7. Real Madrid (Adidas) = 135 €

6. Olympique Lyonnais (Adidas) = 135 €

5. OGC Nice (Le Coq Sportif) = 136 €

4. AS Monaco (Kappa) = 137 €

3. Newcastle (Adidas) = 144 €

2. Olympique de Marseille (Puma) = 145 €

1. SSC Napoli (Armani) = 155 €