Les Beckham s’offrent une maison à 73 M€ à Miami !

Une maison à 73 millions d’euros, c’est ce que vient d’acheter l’ancien footballeur David Beckham.

La Floride nouvelle terre d’accueil pour le couple britannique, David et Victoria Beckham. Il vient d’acquérir une luxueuse propriété à Miami Beach, tel que le rapporte le média spécialisé The Real Deal. D’après des sources proches du dossier, l’ex-star du football et copropriétaire de l’Inter Miami, ainsi que la créatrice de mode, viennent de s’offrir un manoir situé au 4736 North Bay Road, vendu sur le marché pour la coquette somme de 80 millions de dollars.

Une maison moderne de 1 300 m2 et neuf chambres

Cette demeure de prestige, construite sur un terrain de 0,6 hectare, offre une surface habitable de plus de 1 300 m² qui abrite notamment pas moins de neuf chambres. Parmi ses atouts, on compte une salle de sport, un spa, un home cinéma et 38 mètres de façade sur l’eau. L’extérieur n’est pas en reste avec une piscine, une cuisine d’été et un espace lounge.

Ce projet immobilier, conçu par le cabinet d’architectes Choeff Levy Fischman en collaboration avec Antrobus Design Collection, vient tout juste d’être achevé. Il s’inscrit dans la tendance du marché immobilier de luxe florissant à Miami Beach, particulièrement sur North Bay Road.

Pour les Beckham, cet investissement s’ajoute à leur appartement de 930 m² dans la tour One Thousand Museum au centre-ville de Miami, acheté en 2020 pour près de 20 millions de dollars.

Miami, le nouveau américain de la famille Beckham

David Beckham, qui a concrétisé son rêve de lancer une équipe de Major League Soccer (MLS) avec l’Inter Miami CF, s’est imposé comme une figure incontournable de la scène sportive floridienne. Depuis l’inauguration du club en 2020, l’ancien international anglais et ses partenaires, dirigés par Jorge Mas, multiplient les projets, dont un ambitieux complexe multifonctionnel en cours de développement près de l’aéroport de Miami. L’arrivée de Lionel Messi au sein du club a renforcé l’attrait de la franchise, déjà perçue comme l’une des plus en vue du championnat américain.