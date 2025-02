LOSC. Ce que le transfert de Kader Keita au Rapid Bucarest doit rapporter aux Dogues

Kader Keita s’est engagé avec le Rapid Bucarest.

« Aucun lien », comme l’aurait dit un certain Serge Karamazov, que seuls les lecteurs d’une génération désormais avancée pourront comprendre. Aucun lien, donc entre Kader Keita, l’aîné de 43 ans et Kader Keita, si ce n’est qu’ils sont homonymes, ivoiriens de sélections et qu’ils on fréquenté le LOSC Lille à un moment de leur carrière. L’un a toutefois pris sa retraite, l’autre a encore de longues années devant lui.

Kader Keita en prêt payant au FC Rapid

C’est de ce dernier, milieu défensif de 24 ans dont on parle, car il vient de s’engager sous la forme d’un prêt, depuis CFR Cluj vers le FC Rapid, deux clubs du championnat de Roumanie. Le prêt est assorti d’une option d’achat et il est payant, donné à hauteur de 300 000 euros. Une somme sur laquelle vont être récompensés, à la fois le LOSC Lille mais aussi l’AC Ajaccio, en leur qualité de formateur du joueur.

Une opération qui rapporte au LOSC et à l’ACA

Sur ce montant de 300 000 euros, la somme est marginale, elle s’élève à 3 000 euros pour les Dogues et 4 500 euros au bénéfices des Corses. Mais elle progressera si d’aventure est levée l’option d’achat par le club de la capitale Bucarest. De surcroît, l’AC Ajaccio traverse une tempête financière que tout argent rentrant est bon à prendre. Surtout sans avoir rien demandé ni fait pour.