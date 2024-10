Benzema accuse une baisse de ses revenus du sponsoring

Des sponsors qui rapportent 3,7 M€ à Karim Benzema cette saison 2024-2025.

Avec un total de neuf buts à son compteur, Karim Benzema a vécu la plus mauvaise saison en rendement offensif, depuis l’exercice 2009-10. C’est que le Ballon d’or 2022 a été longtemps blessé pour sa première expérience loin de l’Europe, en Arabie Saoudite, avec Al-Ittihad Club. Ceci, conjugué à son exil loin du Vieux Continent et de bon nombre de commanditaires du sport, justifient certainement que les revenus du sponsoring de l’attaquant français soient en baisse.

Benzema double Mbappé au classement Forbes

C’est ce qu’il convient de remarquer du nouveau top 10 des footballeurs les mieux payés au monde, que vient de publier le spécialiste américain, Forbes. Si Karim Benzema progresse d’une place, de la cinquième à la quatrième, il le doit moins à lui-même, puisqu’avec les recettes extra-football en baisse, ses revenus totaux dominent également, qu’à Kylian Mbappé qui a réduit ses prétentions salariales en quittant le PSG pour le Real Madrid. Et de fait, qui glisse d’une place au classement.

Un tiers de revenus du sponsoring en moins sur un an

A Karim Benzema sont estimés cette saison 2024-2025, des revenus tirés de ses partenaires commerciaux de l’ordre de 4 millions de dollars (3,7 M€), c’est-à-dire qu’ils sont un tiers inférieurs à ce qu’ils étaient au classement une année auparavant. A deux mois quasi tout pile de son 37e anniversaire, le natif de Bron en banlieue lyonnaise n’a plus beaucoup de collaborations publicitaires. Hormis qu’il est toujours l’ambassadeur d’Adidas, une association qui dure dans le temps et qui n’a jamais été remise en question, même au plus fort de la tempête médiatique et judiciaire (affaires Zahia ou Valbuena notamment), de l’ancien attaquant du Real Madrid.