Les 25 clubs que les fans de foot préfèrent en dehors de leur pays

Le PSG se classe dans la liste des clubs que les fans de football préfèrent en dehors de leur pays.

Une récente étude intitulée « The Global Fan », menée par la société blockchain sportive Chiliz, révèle les tendances des supporters internationaux de football. L’enquête, réalisée auprès de plus de 8 000 fans dans huit pays, met en lumière les équipes les plus populaires au-delà de leurs frontières nationales.

Le Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester United dominent le classement mondial, formant un trio de tête incontesté. Ces géants du football captent à eux seuls un quart du soutien des fans étrangers. La popularité du Real et du Barça est particulièrement marquée au Brésil, où ils représentent 46% des préférences.

Le PSG se classe 10e mais il est le 4e au Brésil

L’étude souligne également la domination écrasante de la Premier League anglaise. Six clubs du championnat britannique figurent dans le top 10, avec Chelsea, Arsenal, Tottenham, Manchester City et Liverpool complétant le tableau derrière Manchester United. Cette suprématie se reflète dans les chiffres : 32% des supporters interrogés déclarent que leur équipe étrangère favorite évolue en Angleterre. Le PSG, dixième, est le seul club français classé. Mais il grimpe à la quatrième place sur le territoire brésilien, à parts quasiment égales avec Manchester City (5,44% pour Paris, contre 5,76%).

Son Heung-min dopte la notoriété de Tottenham en Corée du Sud

Fait notable, certains joueurs exercent une influence considérable sur la popularité de leur club à l’étranger. C’est le cas de Son Heung-min, dont la présence à Tottenham explique en grande partie les 42% de parts de marché du club londonien en Corée du Sud, où il largement dominant.

L’enquête révèle également l’importance croissante du numérique dans l’expérience des fans. Si le visionnage des matchs reste le principal moyen de connexion (48%), 79% des répondants affirment que les plateformes digitales améliorent significativement leur expérience. Les réseaux sociaux et les jeux vidéo émergent comme des outils d’engagement clés. Malgré cet engouement, 83% des fans estiment que les clubs devraient faire davantage pour les impliquer. Ils plébiscitent notamment des rencontres virtuelles avec les joueurs, la participation aux décisions du club et l’accès virtuel aux séances d’entraînement.

Les 25 clubs que les fans de football préfèrent en dehors de leur pays

Real Madrid (15,68%)

FC Barcelona (10,40%)

Manchester United (9,79%)

Chelsea (6,74%)

Arsenal (5,94%)

Tottenham Hotspur (5,82%)

Manchester City (5,26%)

Liverpool (5,06%)

Bayern Munich (4,12%)

Paris Saint-Germain (PSG) (2,08%)

AC Milan (2,04%)

Atlético Madrid (1,77%)

Juventus (1,25%)

Borussia Dortmund (BVB) (1,21%)

FC Porto (1,10%)

Boca Juniors (0,70%)

Atalanta (0,69%)

Aston Villa (0,58%)

AS Roma (0,58%)

Santos FC (0,56%)

Brighton & Hove Albion (0,56%)

Bayer Leverkusen (0,52%)

SL Benfica (0,52%)

Inter Milan (0,49%)

SSC Napoli (0,47%)