PSG: Les 10 Parisiens les plus chers sur le mercato selon Football Benchmark

Warren Zaïre-Emery est le nouveau joueur le plus bankable du PSG.

Avec João Neves mais sans Désiré Doué, le top 10 des joueurs du Paris Saint-Germain les plus chers du moment sur le mercato, selon les estimations de Football Benchmark. Neves, milieu international portugais est la seule des recrues de l’été à se glisser dans ce palmarès, qui débute au minimum de 47 millions d’euros, comme l’estimation proche du gardien, Gianluigi Donnarumma et du latéral, Nuno Mendes.

Mbappé parti, ZaÏre-Emery est le nouveau numéro 1

Désormais amputé de Kylian Mbappé, l’homme le plus bankable du football de Football Benchmark, le classement du PSG hisse Warren Zaïre-Emery au sommet. Le milieu de terrain formé au club est évalué à 70,4 millions d’euros. À seulement 18 ans, il incarne le futur du PSG, avec une progression fulgurante qui en fait l’un des joueurs les plus prometteurs du football européen. Son potentiel, associé à ses performances déjà remarquées sur la scène nationale et internationale, en fait une valeur sûre pour les prochaines saisons.

Dans la même lignée, Vitinha, arrivé en 2022 contre une indemnité de 41,5 millions d’euros au FC Porto, voit sa valeur grimper à 55,4 millions d’euros. Le milieu portugais, en pleine ascension, s’est rapidement imposé comme un élément incontournable du milieu parisien. Sa capacité à orchestrer le jeu et à créer des opportunités en fait une pièce maîtresse de l’effectif de Luis Enrique.

Si Vitinha s’est bonifié, Kolo-Muani est lui en baisse sur le mercato

A l’inverse, la valorisation de l’attaquant international Randal Kolo-Muani est à la baisse. Recruté pour 95 millions d’euros par le PSG depuis l’Eintracht Francfort il y a un an, sa cote sur le marché est désormais estimée à 67,8 millions d’euros. Il n’en demeure pas moins le deuxième joueur le plus cher du collectif Parisien derrière Zaïre-Emery et devant son partenaire portugais de l’attaque Gonçalo Ramos, qui complète le podium.

Le reste du classement est essentiellement dominé par des joueurs à vocation défensive parmi lesquels le capitaine Marquinhos, jusqu’au gardien de but, l’Italien Gianluigi Donnarumma, que le Paris Saint-Germain a l’avantage d’avoir recruté libre en 2021.

Les 10 joueurs du PSG les plus chers sur le mercato selon Football Benchmark

Gianluigi Donnarumma = 47,1 M€

Nuno Mendes = 47,4 M€

João Neves = 52,5 M€

Vitinha = 55,4 M€

Marquinhos = 59,1 M€

Gonçalo Ramos = 67,1 M€

Ousmane Dembélé = 67,6 M€

Achraf Hakimi = 67,6 M€

Randal Kolo-Muani = 67,8 M€

Warren Zaïre-Emery = 70,4 M€