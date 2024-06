Mbappé redevient le footballeur le plus cher du monde sur le mercato

Effacé des classements récents puisqu’il était en fin de contrat avec le PSG et donc potentiellement libre de s’engager où bon lui semblait sans le versement d’une indemnité compensatoire, Kylian Mbappé est redevenu ce mardi le footballeur le plus valorisé du monde, au lendemain de sa signature officielle avec le Real Madrid.

Avec cinq saisons de contrat devant lui, l’attaquant et capitaine de l’équipe de France de football redevient bankable. Le plus cher sur la planète même, dans l’analyse de Football Benchmark qui livre son nouveau top 10 des joueurs les plus précieux du moment, à quelques jours de l’ouverture officielle du marché des transferts, dans les principaux championnats du Vieux Continent.

🇫🇷 Following Kylian Mbappé’s free transfer to Real Madrid, where he has signed a 5-year-contract, his market value has skyrocketed to an impressive €244 million 🚀📈!

With that, the Frenchman breaks the record for the highest market value ever 💰🌍.#mbappe #realmadrid #laliga pic.twitter.com/ybo7edNRZx

