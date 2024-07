Le MHSC dévoile son maillot extérieur 2024-2025

Sur fond de blanc teinté de orange, le nouveau maillot extérieur du MHSC.

Le Montpellier Hérault Sport Club vient de présenter ce mercredi, son nouveau maillot extérieur pour la saison 2024-2025, une création qui se démarque par son originalité et sa profonde signification pour le club. Cette tenue, bien plus qu’un simple équipement sportif, se veut un véritable hommage à l’histoire du MHSC et à tous ceux qui ont contribué à la façonner.

Un maillot héritage pour le MHSC à l’extérieur

Le design du maillot est particulièrement audacieux et significatif. Il intègre les noms de 617 joueurs qui l’ont porté depuis la reprise du club en 1974, par le regretté Louis Nicollin et dont les fils entretiennent aujourd’hui l’héritage. Cinquante ans plus tard. « Un demi-siècle d’Histoire, 618 noms, tissés fil par fil, point par point. Un maillot. Le nôtre. Le vôtre », écrit le club de la Paillade en accompagnement de son reval.

Ce maillot est produit par l’équipementier Nike. Il est révélé vingt-deux jours après la sortie du modèle principal, que celui à domicile.