Kvaratskhelia, Kolo-Muani… Les 10 plus fortes valorisations du mercato en 2022-23

Il n’y a pas qu’au Scrabble que son nom fait un carton. Naples a eu le nez creux, d’aller chercher au fin fond de la Géorgie, un certain Khvicha Kvaratskhelia. Car en moins d’une saison, il a largement contribué au premier Scudetto de son club remporté depuis la fin du siècle dernier en même temps qu’il a explosé sur la scène internationale. Attaquant de 22 ans, Kvaratskhelia est le joueur qui s’est le plus valorisé sur le mercato, sur la longueur de la saison 2022-2023.

C’est ce que révèle l’étude signée Off The Pitch, de 24,8 millions d’euros, l’estimation de sa valorisation au mois de septembre 2022 à 107,1 millions qu’il vaut désormais en juin, c’est une progression de 82,3 millions d’euros de plus de 3331%, sur la période. Hors bonus, le SSC Naples a payé 11,5 millions d’euros au Dinamo Batumi, pour le recruter. Parler d’affaire à son sujet est même une litote…

Dans le top 10 se glisse aussi Randal Kolo-Muani. Une autre bonne pioche, cette fois pour l’Eintracht Francfort qui l’a débauché du FC Nantes, en fin de contrat. Donc sans indemnité à lui verser. Le Mondial 2022 au Qatar a mis en lumière l’attaquant international français dont l’évolution sur le marché des transferts s’est bonifiée de +257% ou 5è,9 M€ en valeur. Il est présentement estimé à 80,4 millions d’euros et tout porte à croire qu’il va être l’un des animateurs de ce mercato de l’été 2023.

Transfer market heats up as some players see their values rocket while others plummet. 📈📉

We’ve updated valuations across 10 leagues in the 2022/23 season. Check out the winners and losers in this rollercoaster ride! 🎢🔍 https://t.co/8Pv9qA8PUd pic.twitter.com/UcHw9P99uS

