Harry Kane signe un contrat à vie… et ce n’est pas avec les Spurs

Harry Kane et Nike c’est fini, l’attaquant des Spurs de Tottenham rejoint l’équipe Skechers

Au coeur des discussions pour son futur en club, le capitaine de l’équipe nationale anglaise de football, Harry Kane, a créé la surprise en signant un autre type de contrat, que la presse anglaise annonce « à vie » avec Skechers, la marque américaine de chaussures. Cette décision représente un changement significatif par rapport à sa précédente association avec Nike.

Harry Kane troque les chaussures Nike pour des Skechers

Kane a été vu portant des chaussures de football Skechers lors des matches de pré-saison de Tottenham. Cette démarche a confirmé qu’il a désormais choisi de porter les couleurs de Skechers, mettant fin à son partenariat à long terme avec Nike. L’annonce de ce partenariat constitue un tournant pour Skechers, une marque plus largement reconnue pour ses chaussures de course et de golf. Les chaussures de football de Skechers portées par Kane seront désormais au centre de l’attention, ajoutant une nouvelle dimension à la gamme de produits de la marque.

Le capitaine anglais discute de son futur en club, avec le Bayern ou le PSG

Ce contrat à vie avec Skechers témoigne de l’évolution des partenariats et des choix de sponsoring dans le monde du football. Kane rejoint d’autres joueurs de haut niveau qui ont opté pour des marques différentes après des collaborations durables avec des sponsors précédents. Alors que le futur de Kane avec Tottenham reste incertain, avec des spéculations sur un possible transfert au Bayern Munich voire au PSG en Ligue 1, ce partenariat avec Skechers est une démarche audacieuse de sa part, influençant potentiellement la dynamique des accords de sponsoring dans le football professionnel.