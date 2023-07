FC Sochaux: Le sponsor majeur se mobilise pour maintenir le club en Ligue 2

Mobilisation générale pour sauver le FC Sochaux.

En dépit de la décision de la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG) sanctionnant, après appel, le FC Sochaux à la relégation administrative de la Ligue 2 à la Nationale 1, le Groupe Nedey Automobiles, sponsor majeur à l’avant des maillots du club, ne veut se résoudre à cette alternative et garde l’espoir d’un maintien des Lionceux dans la deuxième division du football français.

Le Groupe Nedey Automobiles veut sauver le FC Sochaux

« Comme les supporters et les suiveurs du club, j’ai découvert l’état de la situation financière à travers les communiqués de presse et les décisions rendues par la DNCG et ne peut que le regretter. Les conséquences de la gestion financière de la saison peuvent être dramatiques pour le club, les salariés, les jeunes et le territoire. Je veux croire que l’espoir est encore de mise et j’enjoins les acteurs à faire tout ce qui est possible notamment par les différents recours pour maintenir le club là où il doit être ! Je ne peux me résoudre à rester les bras ballants en comptant les mauvaises rumeurs sur les réseaux sociaux. Seules la volonté et l’attachement à notre histoire nous permettront de nous en sortir », écrit le groupe dans un communiqué, par la plume de son président, Valère Nedey.

Mais l’actionnaire Nenking n’en a pas les moyens

« Dans cet esprit, j’ai initié la tenue d’une visioconférence, qui se tiendra samedi matin, avec les élus locaux, le président du FCSM et des partenaires soucieux du devenir du club », ajoute ce dernier qui espère un geste de l’actionnaire principal du club, Nenking, pour remettre à flot les finances et ainsi faire appel de la décision de la DNCG par un « recours devant le CNOSF (qui) doit nous permettre, si les conditions sont réunies, de se maintenir. » Mais le Groupe Nenking, tel que l’écrivait le FC Sochaux dans son communiqué après la décision de la DNCG, souffre « de la situation du marché immobilier chinois qui s’est à nouveau détérioré au deuxième trimestre 2023 ». Il ne serait donc pas en mesure « de dégager la trésorerie adéquate pour combler le déficit prévisionnel du FC Sochaux-Montbéliard », ainsi que l’explique en toute transparence le club.