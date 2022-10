FC Nantes: Toutes les fins de contrats des joueurs d’Antoine Kombouaré

Prêté cette saison au FC Nantes, Evann Guessand rentrera à Nice à terme, car il n’y a pas d’option d’achat dans l’opération.

Avec sept joueurs sous « dead line », au 30 juin 2023 et la majorité (11), associés au club jusqu’en 2024, la question des contrats et de leurs échéances peut vite devenir brûlante au FC Nantes. Il y a de tout, dans les éléments concernés, de ceux sur qui Antoine Kombouaré se repose le moins, à des cadres à l’importance majeure, comme Ludovic Blas, que le coach des Canaris a tout fait pour retenir, cet été.

Pas moins de 18 joueurs du FC Nantes ont une échéance courte de deux ans ou moins

Pour les sept à l’échéance du 30 juin prochain, il sera permis de discuter ailleurs du futur en club, à compter le changement d’année civile à venir. Enfin, pour les sept, pas tout à fait, puisque deux sont cette saison en prêt à Nantes : Evann Guessand, de l’OGC Nice et Mostafa Mohamed, de Galatasaray. Il ne devrait pas y avoir de suite pour le premier, car il n’y a pas d’option d’achat dans l’opération. Contrairement à celle nouée avec l’attaquant égyptien.

Fabien Centoze, le joker des Canaris a le contrat le plus long

Inversement à ces cas là, il y a le latéral Fabien Centonze, recruté mi-septembre, après la fin du mercato, dans un rôle de joker. Lui a paraphé un contrat long de cinq ans, jusqu’en 2027. C’est le terme de contrat le plus lointain au FC Nantes et l’ancien du FC Metz est le seul dans ce cas là. Les autres transfuges du club (hors prêt) ont signé jusqu’en 2024, pour le milieu Moussa Sissoko et 2026, l’attaquant Ignatius Ganago.

Toutes les fins de contrats des joueurs du FC Nantes

Ils sont sous contrat jusqu’à la fin de la saison :

Denis Petric, Charles Traoré, Sébastien Corchia, Dennis Appiah, Fábio, Mostafa Mohamed (prêt), Evann Guessand (prêt).

Ils sont sous contrat jusqu’en 2024:

Alban Lafont, Rémy Descamps, Andrei Girotto, Samuel Moutoussamy, Nicolas Pallois, Gor Manvelyan, Moussa Sissoko, Ludovic Blas, Moses Simon, Marcus Coco, Abdoul Kader Bamba.

Ils sont sous contrat jusqu’en 2025:

Robin Voisine, Lohann Doucet, Mohamed Achi.

Ils sont sous contrat jusqu’en 2026:

Jean-Charles Castelletto, Quentin Merlin, Pedro Chirivella, Ignatius Ganago.

Il est sous contrat jusqu’en 2027:

Fabien Centonze.