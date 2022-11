FC Barcelone: Les salaires des joueurs du Barça cette saison 2022-2023

Le FC Barcelone a considérablement changé de visage depuis que Joan Laporta est de retour à la présidence.

Jusqu’à 656 millions d’euros brut en salaires. C’est le maximum accordé par la Ligue du foot espagnol au FC Barcelone, pour le total des salaires de l’effectif professionnel, cette saison 2022-2023. Ça ne signifie pas nécessairement que le club atteint ce seuil, car ce niveau de rémunération n’est rien de moins supérieur à l’ensemble des clubs de football, d’Europe et d’ailleurs.

De « l’argent magique » en plus dans les caisses du FC Barcelone

Pour revenir à un niveau plus conforme à son statut et stopper la saignée financière, le Barça l’a néanmoins payé et seul l’avenir dira à quel prix. Le club a notamment cédé 10%, valorisés à 200 millions d’euros, de ses droits de l’audiovisuel et encore 25% de Barça Studios, à la société Crypto.com. Cela, valant à court terme aux Blaugrana, des liquidités fraîches que la direction a investi pour large partie, dans le secteur sportif.

Un mercato de l’été flamboyant pour le Barça

Sont ainsi arrivés cet été, Koundé, Lewandowski, Raphinha, Christensen, Kessié, Marcos Alonso ou Béllerin, pour un total d’indemnités payées supérieur à 150 millions d’euros. Et des salaires conséquemment versés à toutes ces recrues, dans des proportions toutefois plus maîtrisées que sous la précédente direction. Une preuve en est le très long bras de fer mené avec Ousmane Dembélé et ses conseils, qui s’est conclu sur une prolongation du Français, mais pas sans efforts de ce dernier, sur ses envies initiales.

Frenkie de Jong est le mieux payé du vestiaire blaugrana

Du coup, c’est un joueur de l’ancienne gouvernance qui domine le vestiaire, en la personne du milieu néerlandais, Frenkie de Jong. Tout l’été, son club a tenté de s’en séparer, notamment de le céder à Manchester United. En vain. Les salaires du FC Barcelone, saison 2022-2023 sont à lire au complet en page suivante. Ils sont des estimations annuelles nettes avant impôts de ce que gagne chacun, indépendamment de toutes les variables prévues dans les contrats de chacun.

Les salaires des joueurs du FC Barcelone cette saison 2022-2023

Joueur Salaire Echéance du contrat Marc-André ter Stegen 7 M€ 2025 Jules Koundé 6 M€ 2027 Andreas Christensen 6 M€ 2026 Eric Garcia 3 M€ 2026