Dimitri Payet. Combien a-t-il gagné depuis qu’il a quitté l’OM ?

L’aventure v-t-elle prendre prématurément fin pour Dimitri Payet au Brésil ?

L’aventure brésilienne va-t-elle tourner plus court que prévu pour Dimitri Payet ? C’est ce qu’il se dit avec de plus en plus d’insistance, du côté de la presse sportive nationale, qui évoque une possible rupture anticipée du contrat du joueur avec Vasco de Gama. Plusieurs raisons sont évoquées pour le justifier : d’abord financière, l’actionnaire majoritaire du club, 777 Partners, étant annoncé en faillite, puis la situation personnelle de l’ancien capitaine de l’OM, qui joue peu et est souvent blessé et qui n’a pas sa femme et ses enfants, restés en France, à ses côtés pour l’accompagner.

Dimitri Payet a signé un contrat sur deux ans, avec pour échéance le mois de juin 2025. Il est devenu alors l’un des joueurs les mieux payés du football au brésil et c’est l’économie de son salaire, que souhaiterait potentiellement faire son club. La presse brésilienne parle d’un salaire estimé proche de 185 000 euros brut mensuels sans les primes. C’est beaucoup moins qu’il n’en gagnait précédemment sous le maillot de l’Olympique de Marseille (jusqu’à près de 6 millions d’euros brut annuels), mais à l’échelle de son championnat, cela compte.

Un quotidien estimé à 6 082 euros pour Payet au Brésil

Ce salaire équivaut à un quotidien de l’ordre de 6 082 euros journaliers au bénéfice de l’attaquant international français. Lequel s’est engagé avec Vasco le 13 août 2023, vingt-trois jours pile après son passage à la tribune de la salle de conférence du Centre Robert Louis-Dreyfus, pour d’émouvants adieux à l’Olympique de Marseille. Ce jour du jeudi 24 octobre, Dimitri Payet a donc gagné un équivalent estimé à 2 66 3916 euros, hors bonus.

Il peut encore en espérer un peu plus de 1,5 millions d’euros en allant jusqu’au bout de son contrat ou pour le Vasco en faire une économie non négligeable dans le contexte qui est celui de Rio de Janeiro.