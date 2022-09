Barça, Real: La Liga publie le plafond max des masses salariales de la saison 2022-23

La Liga a dévoilé le montant maximal que les clubs peuvent accorder aux salaires de leurs groupes professionnels.

La Liga publie son plafond maximal des masses salariale pour la saison 2022-2023. Cette limite se calcule en fonction des revenus et dépenses de chaque club. Elle couvre les salaires des joueurs, des entraîneurs, préparateurs physiques, ainsi que les les primes collectives et les dépenses liées au centre de formation et autres sections du club en question. Si il dépasse le plafond indiqué, le club s’expose à des restrictions en matière de transferts. Sans surprise, le Real et le Barça ont les limites de masse salariale les plus élevées.

Le Real et le Barça plafonnent à moins de 700 M€

Champion en titre et vainqueur de la Ligue des Champions, le Real Madrid dispose du plafond salarial le plus haut, de l’ordre de 683 millions d’euros. Cela représente une baisse de 8% par rapport à l’année dernière, au même moment. Pour le FC Barcelone en revanche, le plafond était de 97 M€ après le mercato d’été, puis négatif, à -144 M€ après la fenêtre hivernale. Aujourd’hui, cette limite est désormais de 656 M€. Si le Barça a remonté la pente aussi vite, c’est grâce aux leviers économiques activés cet été. Le club blaugrana a notamment vendu partiellement des actifs liés au merchandising et aux droits de l’audiovisuel afin de récupérer rapidement de l’argent, pour ainsi améliorer ses comptes, et pouvoir acheter des joueurs durant le mercato. En l’espace d’un an, le Barça a augmenté son plafond salarial de 570% mais la croissance la plus forte est à mettre au crédit du promu Girona FC (+972%), qui possède un maximum de masse salariale de 42 M€, soit le plus bas du championnat, avec Elche.

Villarreal dans la moyenne des plafonds de La Liga

En moyenne cette saison, la limite de salaires à ne pas dépasser est de 152 millions d’euros. C’est quasiment celle du club de Villarreal, éliminé l’an dernier par Liverpool en demi-finale de la Ligue des Champions. Il est également intéressant de regarder ces mêmes limites, pour voir comment elles ont été impactées par la crise sanitaire. L’absence de public dans les stades a beaucoup touché les clubs espagnols, très dépendants des recettes de billetterie. En janvier 2020, soit avant la pandémie, le Real et le Barça avaient un plafond salarial respectif de 468 M€ et 382 M€. Dix mois plus tard, celui des blaugrana chutait de 42%, contre 26% pour la maison blanche. Pour aider financièrement les clubs, la ligue espagnole permet de diviser leurs pertes attribuées au Covid sur les cinq prochaines saisons, soit jusqu’à la saison 2026-2027.

Le plafond maximal des masses salariales de La Liga 2022-2023

Athletic Bilbao = 127 M€

FC Barcelone = 656 M€

RCD Espanyol = 72 M€

Real Madrid = 683 M€

Atlético Madrid = 341 M€

Séville FC = 199 M€

Real Betis = 96 M€

Real Sociedad = 134 M€

Cadiz CF = 45 M€

RCD Majorque = 49 M€

Valence CF = 75 M€

CA Osasuna = 52 M€

Elche CF = 42 M€

Villareal CF =151 M€ *

RC Celta = 63 M€

Rayo Vallecano = 49 M€

Real Valladolid = 46 M€

Girona FC = 42 M€

Getafe CF = 69 M€

UD Almeria = 50 M€

* données de l’équipe première et de l’équipe B, qui évolue en deuxième division