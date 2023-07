Cristiano Ronaldo et sa future maison à 30M€, de nouvelles images

Immense, la maison que Cristiano Ronaldo fait construire pour sa future vie après le football.

Elle n’est pas encore venue, l’heure pour lui et sa famille, de s’y retrancher définitivement. C’est que la maison en question, Cristiano Ronaldo la construit dans l’optique de sa future retraite sportive. au crépuscule de sa carrière, à 37 ans, il est parti s’offrir un dernier baroud d’honneur nourrit d’argent, du côté de l’Arabie Saoudite. Ça aidera le footballeur à supporter les coûts croissants de sa future demeure, en raison du contexte international, notamment fragilisé par les tensions géopolitiques.

Les coûts de construction de la maison de Cristiano Ronaldo flambent

Il était au départ question d’un coût à 10,5 millions d’euros, mais il a selon les estimations, triplé sinon plus, depuis. De cette maison, nous vous proposons d’en découvrir d’autres images, via le diaporama ci-dessus. Ces visuels sont d’agence, en l’espèce celle qui traite le dossier de la résidence est française. A propos de la villa, elle est située à Quinta da Marinha, l’un des coins les plus prisés de la « Riviera portugaise ». Elle occupe 544 m2, sur les 2 720 mm2 de terrain.

Une maison à plusieurs niveaux desservis par un ascenseur

Elle se dresse sur deux niveaux accessibles par un ascenseur privatif. Il y a, au rez-de-chaussée, le hall de l’entrée, un toilette, trois salons et une grande cuisine. Toutes les pièces ouvrent sur la terrasse extérieure. A l’étage, il y a quatre suites et leur terrasse qui donnent une vue imprenable sur la mer. Enfin, au sous-sol, se trouvent le garage pour stationner six voitures, une autre chambre en plus de certaines commodités (Spa, salle de cinéma, piscine intérieure, bureau et cuisine d’appoint).

Cristiano Ronaldo a toutes les commodités à portée de main

A propos de piscine, il en est une autre pour les loisirs à l’extérieur, sous la douceur du climat de la région. dans les proches environs, Cristiano Ronaldo et sa famille pourront profiter de deux terrains de golf 18 trous, de la plage du Guincho, un spot parfait pour le surf, un centre équestre, le gymnase, « Health and Racket Club Quinta da Marinha”, ou de l’Open d’Estoril de tennis, qui se disputent chaque année. Au besoin, la famille a un hôpital et cinq cliniques à proximité. Il y a aussi un casino et la capitale Lisbonne, n’est qu’à 20 minutes de route.