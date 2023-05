Classement de la Ligue 1 selon la dépense des clubs pour bâtir leurs effectifs

En Ligue 1, l’investissement sur le mercato coïncide peu ou prou aux résultats sportifs. A quelques exceptions près.

Dans le football, les moyens dépensés par les clubs coïncident souvent avec leur future position au classement. Autrement dit, plus un club investit sur le marché des transferts pour bâtir son effectif, plus il a de chances de truster les premières places. Alors que la saison 2022-2023 de Ligue 1 est sur le point de s’achever, force est de constater que, pour l’heure, le PSG et l’OM sont à l’équilibre parfait, tandis que le RC Lens, quant à lui, réalise un exercice exceptionnel, bien au-dessus des moyens financiers mis à disposition sur le mercato.

Statu quo pour le PSG, leader en Ligue 1 et en dépenses

698,9 millions d’euros, c’est le montant investi lors des mercato par le PSG sur les joueurs qui composent son effectif. A eux seuls, Neymar Jr et Kylian Mbappé, recrutés en 2017 pour respectivement 222 millions d’euros et 180 millions d’euros, soit un total de 402 millions d’euros du total, représentent 57,5% de l’investissement. L’équipe parisienne est évidemment la plus chère de Ligue 1, il est donc logique que le PSG soit leader du classement, et en passe de remporter son onzième championnat de son histoire.

Le RC Lens et l’OM surperforment

De son côté, l’OM, avec 152,92 millions d’euros investis, est quatrième en termes de dépenses sur les différents mercato. Une place qui ne correspond pas à son classement actuel au sein de l’élite du football français, puisque les Olympiens sont troisièmes. Les Phocéens ont dépensé 40 de ses 152,92 millions d’euros pour recruter Vitinha, recrue la plus chère de l’histoire du club, et Ounahi lors du dernier marché des transferts hivernal. Devant l’OM, se trouve le RC Lens. Comme les Marseillais, les Sang et Or, deuxièmes de Ligue 1, surperforment compte tenu de ce qu’ils ont dépensé pour construire leur effectif. Avec 71,05 millions d’euros pour acheter leurs joueurs, les hommes de Franck Haise figurent à la septième place au classement du prix d’achat des joueurs.

L’OGC Nice et le Stade Rennais sous performent

Le club lensois est, en matière de dépenses, loin derrière, entre autres, le Stade Rennais et l’OGC Nice. Le club breton a dépensé 165,9 millions d’euros pour l’ensemble de ses joueurs, dont plus de la moitié, soit 93 millions d’euros, pour Amine Gouiri, Arnaud Kalimuendo, Jeremy Doku et Arthur Theate. Ces quatre joueurs font partie des dix recrues les plus chères de l’histoire de l’actuel sixième de Ligue 1. Autre club, qui sous performe, l’OGC Nice, dont le projet Ineos tarde à décoller, qui est quatrième en termes d’investissements mais dixième du championnat de France,

1. PSG = 698,9 M€ (1er de Ligue 1)

2. AS Monaco = 263,7 M€ (4)

3. Stade Rennais = 165,9 M€ (6)

4. OM = 152,92 M€ (3)

5. OGC Nice = 142,5 M€ (10)

6. Losc = 88 M€ (5)

7. OL = 76,45 M€ (7)

8. RC Lens = 71,05 M€ (2)

9. FC Nantes = 46,55 M€ (17)

10. Stade de Reims = 43,6 M€ (11)

11. RC Strasbourg = 37,5 M€ (14)

12. FC Lorient = 35,4 M€ (9)

13. Montpellier = 31,35 M€ (12)

14. Stade Brestois = 29,6 M€ (15)

15. Troyes = 27,1 M€ (19)

16. Toulouse = 21,29 M€ (13)

17. Angers Sco = 20 M€ (20)

18. Clermont = 2,3 M€ (8)

19. Auxerre = 2,25 M€ (16)

20. AC Ajaccio = 300 000 € (18)