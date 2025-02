Affiche de gala qui oppose le Real Madrid et Manchester City, pour valider la qualification au prochain tour de la Ligue des champions 2025.

La Ligue des Champions reprend ses droits avec une affiche de prestige entre deux des plus récents vainqueurs de la compétition. Et deux favoris au départ, qui se battent pour une place en huitièmes de finale. Battus à l’aller (2-3), les Skyblues devront renverser la situation face au club le plus titré de la compétition. Ce Real Madrid – Manchester City 2025 en direct live streaming est une affiche de gala, que Canal+ qui diffuse les coupes européennes, a choisi de placer en premier de sa soirée. Coup d’envoi ce mercredi 19 février à 21h00.

Suivez Real Madrid – Manchester City 2025 en direct live streaming

Real Madrid – Manchester City 2025 en direct live streaming plutôt que le PSG sur Canal+

C’est un classique du football européen. Le Real Madrid, champion en titre, aborde cette rencontre avec un léger avantage après sa victoire lors du match aller à l’Etihad Stadium de Manchester. Emmenés par un Kylian Mbappé en grande forme, les Madrilènes veulent confirmer leur montée en puissance et valider leur qualification devant leur public du stade Santiago Bernabéu.

En face, Manchester City joue sa survie en Ligue des Champions. Décevants en championnat, les hommes de Pep Guardiola ont montré des signes de regain de forme en battant Newcastle ce week-end. Mais face à une équipe madrilène en confiance, ils devront livrer une prestation XXL pour espérer poursuivre l’aventure européenne.

Avantage au score et du terrain pour le club champion en titre

Le match se jouera au Santiago Bernabéu, antre du Real Madrid, qui affichera sans aucun doute complet pour cet événement. Avec un score serré à l’aller et deux équipes habituées aux grands rendez-vous, ce duel s’annonce spectaculaire. Manchester City parviendra-t-il à renverser le Real Madrid ? Réponse ce mercredi soir.