OM: Le onze des recrues les plus chères de l’histoire de l’OM

A 32 M€, bonus compris, Vitinha est devenu la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM.

Pablo Longoria a de nouveau sévit. Le président de l’OM, invité tout ce mois de janvier à s’exprimer sur son terrain de jeu favori du mercato, s’est encore illustré. Moins ici par les renforts d’Azzedine Ounahi ou de Ruslan Malinovskyi, également notable, qu’avec l’arrivée de l’attaquant portugais de 22 ans Vitinha. Un joueur pour lequel l’Olympique de Marseille va payer 32 millions d’euros, compensatoire à son contrat signé jusqu’en 2027 avec Braga. A cette occasion, Vitinha devient le joueur le plus cher de l’histoire du club.

Vitinha nouveau transfert le plus cher de l’histoire de l’OM

Il devance Dimitri Payet, au classement des recrues et dans ce collectif ci-dessous, qui concentre tous les tops transferts par ligne et poste. Vitinha, mais également Pau Lopez dans les buts, sont des joueurs choisis par Pablo Longoria et ses équipes, cette saison précise. Gerson (20,5 M€au milieu et Pol Lirola en défense, tous deux repartis depuis, leur sont aussi attribuables.

Daniel Van Buyten le seul retraité dans ce collectif

Au total, ce onze le plus cher de l’histoire de l’OM sur le marché des transferts vaut 196,8 millions d’euros, hors possibles bonus sur chaque opération. Cela vaut une moyenne par élément proche de 18 millions d’euros, à l’équivalence de Duje Caleta-Car, en 2018. Daniel Van Buyten est la singularité de ce collectif, étant le seul qui ne joue plus, et dans son cas depuis plus de huit ans. Mais son transfert à 11,5 millions d’euros, particulièrement couteux pour l’OM en 2001, a été particulièrement bien senti.

