Benzema, quels sont les sponsors de son nouveau club Al-Ittihad ?

Grâce à Karim Benzema, Al-Ittihad peut espérer attirer de nouveaux sponsors, locaux voire internationaux.

Le champion en titre d’Arabie Saoudite, Al-Ittihad, vient de s’offrir un autre succès d’estime en enrôlant dans ses rangs, rien de moins que le Ballon d’or en titre, Karim Benzema. Fondé en 1927, Al-Ittihad est le club de football le plus ancien du pays et l’un des plus titrés. Avec des succès aussi bien sur la scène nationale qu’au niveau continental, il est l’un des seuls trois clubs à avoir remporté consécutivement les titres de la Ligue des champions de l’AFC. Ses succès et son nouveau statut international nourrit par la présence de l’attaquant français lui valent le soutien de nombreux commanditaires.

Le transfert de Benzema dope la notoriété de Al-Ittihad

Parmi les sponsors stratégiques d’Al-Ittihad figure la Jeddah Central Development Company (JCDC). Filiale à part entière du Public Investment Fund (PIF), la JCDC est le développeur principal du projet Jeddah Central. En février 2022, un accord de partenariat stratégique d’une durée de 20 ans a été signé entre la JCDC et Al-Ittihad, avec un engagement annuel de 100 millions de riyals saoudiens. Cet accord, qui peut être révisé tous les cinq ans, témoigne de l’objectif de la JCDC de promouvoir un meilleur mode de vie à Djeddah et d’améliorer les événements sportifs dans la ville.

Nike a remplacé Erréa en tant qu’équipementier du club

Nike est l’équipementier officiel de l’équipe depuis le mois d’octobre dernier, après que le club ait officiellement mis un terme à son précédent partenariat avec le groupe italien Erréa. Shgardi, une entreprise de livraison de repas à la demande fondée en 2019, suit dans la liste des sponsors officiel d’Al-Ittihad. Avec sa présence dans plus de 23 villes, Shgardi est l’une des principales applications de la région offrant des services de livraison de repas, d’épicerie, de pharmacie et bien plus encore.

Darco sponsor discret sur l’avant du maillot

Yelo, une marque bien connue de location de voitures en Arabie saoudite, a également rejoint les rangs des sponsors d’Al-Ittihad récemment. Avec plus de 90 succursales dans 23 villes et une couverture dans 18 aéroports nationaux et internationaux, Yelo s’impose comme un partenaire de choix pour le club basé à Djeddah. Parmi les autres commanditaires du club, figure également Darco, une société d’investissement et de développement immobilier basée à Bahreïn. Darco est un soutien fidèle depuis des années à la formation Jaune et noire et le sponsor mis à l’avant sur les maillots de l’équipe première. De l’immobilier au secteur financier, le groupe Emkan Finance a rejoint le collectif des Tigres, cette année 2023.

De nombreux fournisseurs ou commanditaires officiels

Tout comme Yaqoot, un fournisseur de services numériques de premier plan appartenant à ZAIN KSA, qui a signé son partenariat en tant que sponsor numérique. Yaqoot espère ainsi accroître sa notoriété auprès d’un large public et contribuer au développement de l’industrie sportive en Arabie saoudite. S’y ajoutent, dans la liste de plus en plus longue des marques associées au club, Saudi Logistics Services (SAL), le leader du secteur de la manutention de fret aérien en Arabie saoudite, Al Amoudi Exchange Company, une société de change réputée dans le pays, Berain Water, leader sur le marché de l’eau en bouteille, précieuse dans ce pays désertique, le projet hospitalier et universitaire développé par Fakeeh Care, Fakeeh University Hospital, en tant que partenaire de soins de santé, enfin et dans le même registre, Tameeni, une compagnie d’assurance saoudienne proposant des assurances automobile et santé.

L’arrivée de Karim Benzema, possiblement conjuguée à celle de N’Golo Kanté devrait encore accroître les ressources tirées des sponsors, à la faveur d’une notoriété croissante, bien au-delà désormais des frontières nationales.