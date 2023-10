Ballon d’or 2023: Classement final complet selon les bookmakers

C’est la dernière ligne droite avant le verdict du Ballon d’or 2023, à la fin de ce mois.

Dans une poignée de jours, ce lundi 30 octobre en soirée depuis le théâtre du Châtelet à Paris, sera dévoilé la liste finale et le nom du grand vainqueur du trophée du Ballon d’or 2023. Même s’il appartient au casting des nommés, Karim Benzema ne devrait pas se succéder à lui même. Chez les bookmakers internationaux, l’attaquant français qui a depuis quitté le Real Madrid pour Al-Ittihad est placé en lointaine position des favoris du moment.

Benzema n’est pas un favori, Sadio Mané n’est même pas dans la liste

Son second, Sadio Mané, lui aussi parti rejoindre la Saudi Pro League n’est pour sa part même pas sélectionné dans la dernière ligne droite. Ni Cristiano Ronaldo, lui aussi joueur du championnat du Moyen Orient depuis le début de l’année civile. Les hommes forts d’hier ne seront donc pas ceux de demain selon toute vraisemblance. A un détail près quand même que le grand favori du moment est celui qui a le plus souvent soulevé le trophée : Lionel Messi.

Vers un huitième trophée au Ballon d’or 2023 pour Messi ?

C’est moins pour sa saison accomplie sous le maillot du Paris Saint-Germain que parce qu’il a été sacré champion du monde avec le brassard du capitaine, en décembre au Qatar, qu’il est ainsi cité le premier. Sa victoire chez les bookmakers anglais paie 1,7 fois la mise. Pour eux, elle ne fait pas beaucoup de doutes. A moins que le Norvégien Erling Haaland ne le coiffe au poteau. Lui souffre de son absence au Mondial, mais il a à son avantage d’avoir rempli une saison exceptionnelle avec son club de Manchester City, où il a tout gagné : Premier League, Coupe d’Angleterre et Ligue des champions.

Plus le verdict avance et plus Mbappé recule dans la hiérarchie

Un temps en position d’outsider très solide, Kylian Mbappé a significativement reculé dans la hiérarchie des opérateurs. Sa victoire vaut désormais une cote moyenne de 80, ils sont six à le devancer, avec en plus des deux précédents cités, l’Anglais Jude Bellingham qui flambe depuis qu’il a rejoint le Real, les deux mancuniens Rodri et Kevin de Bruyne ainsi que le nouvel homme le plus cher du football allemand, l’attaquant Harry Kane au Bayern Munich.

Voilà ci-dessous la liste finale des bookmakers dans ce money time vers la révélation. Rendez-vous est pris à la fin de ce mois, pour savoir à quel point la vérité sera proche. Ou pas…

Ce que sera le classement final du Ballon d’or 2023 selon les bookmakers

Lionel Messi = cote de victoire à 1,7

Erling Haaland = 4

Jude Bellingham = 18

Rodri = 50

Harry Kane = 66

Kevin De Bruyne = 80

Kylian Mbappé = 80

Vinícius Junior = 100

Karim Benzema = 100

Bukayo Saka = 150

Khvicha Kvaratskhelia = 250

Victor Osimhen = 250

Julian Alvarez = 250

Lauturo Martinez = 300

Mohamed Salah = 500

Robert Lewandowski = 500