AS Monaco: La liste de ses sponsors et ce qu’ils lui rapportent

L’AS Monaco est un club majeur autant que singulier pour le foot français et les marques qui s’y associent.

Un club singulier, sur un territoire singulier, qui prime d’avantage quand il joue à l’extérieur, en terme de soutiens pour lui, qu’à domicile à Louis II. Telle est l’AS Monaco, singulière mais ô combien prégnante sur l’histoire du football, en France, comme en Principauté. Cette particularité peut-être un frein, comme un atout commercial pour séduire les marques. L’ASM ne laisse personne insensible.

De 10 à 15 M€ annuels des sponsors de l’AS Monaco

Ses sponsors valent au club de gagner entre 10 et 15 millions d’euros annuels, en 2021, au dernier bilan officiellement connu pour la franchise, ils pesaient 20% du chiffre d’affaire tiré de l’opérationnel. A ce niveau, c’est moins que certains de ses plus historiques concurrents en Ligue 1 : PSG (290 M€), OL (34 M€) ou OM (29 M€), sur la même période.

Cin niveau de partenaires commerciaux à l’ASM

A l’AS Monaco, il y a cinq niveaux de sponsoring (six avec la section esport), pour les 18 marques associés au club. Au sommet de la pyramide, il y a les deux partenaires principaux que sont Kappa, en tant qu’équipementier et Etoro, en commanditaire majeur, à l’avant des maillots. Suivent ensuite les « partenaires premium » (Fedcom, Vbet, Triangle Intérim et Viwone), puis les « partenaires officiels » (Thecorner.com et Socios).

Catawiki dernière marque à s’associer au club princier

Les « fournisseurs officiels » juste après (Catawiki, la concession Cupra Nice-Mougins, le jeu UFL, les montres Purnell, TGI, Zumub et Capital Block), sont les plus nombreux. Enfin, les « partenaires régionaux », auxquels l’ASM s’associe en certains territoires bien précis, comptent les marques AYX, Premier Bet et Casino Secret. Recruté au mois de février dernier, la plateforme d’enchère en ligne, Catawiki est la dernière à rejoindre le club.