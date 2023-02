L’AS Monaco recrute Catawiki pour élargir son business

L’AS Monaco et Catawiki vont désormais collaborer ensemble.

Une pratique qui se développe de plus en plus dans le sport, et le football en particulier. L’AS Monaco vient d’annoncer, à travers un communiqué, ce mercredi 22 janvier, la signature d’un nouveau partenariat avec Catawiki, une plateforme d’enchères en ligne pour l’achat et vente d’objets de collection. Contrairement à une majorité des clubs de Ligue 1, associés à MatchWornShirt, les Rouge et Blanc ont décidé de s’engager avec un concurrent.

L’AS Monaco s’associe à Catawiki

Dans le cadre de ce partenariat, les supporters de l’AS Monaco pourront notamment participer à des ventes aux enchères en ligne, afin d’acquérir des maillots portés par les joueurs lors des rencontres. Ces tuniques seront également signées par les footballeurs du club de la Principauté. Cette association réjouit Adrien Zannettacci, Directeur Sponsoring de l’AS Monaco. “Nous sommes heureux d’accueillir Catawiki dans la famille des partenaires de l’AS Monaco. Grâce à cette collaboration, nous allons donner à tous nos supporters l’opportunité de s’offrir des pièces de collection uniques et des produits exclusifs en lien avec le Club. Ce nouveau partenariat démontre également l’attractivité croissante de l’AS Monaco pour les entreprises les plus innovantes dans leur domaine”, a-t-il confié dans le communiqué.

Une vente aux enchères pour lancer le partenariat

Pour lancer le début de ce partenariat, dont la durée n’a pas été indiquée, les maillots des onze titulaires lors de la victoire face au PSG (3-1), le 11 février dernier, sont actuellement mis aux enchères sur le site. A noter que malgré cette association, les joueurs de l’ASM pourront tout de même offrir leurs tuniques aux supporters à la fin des rencontres. En signant avec Catawiki, l’AS Monaco devient le premier club de football partenaire de la plateforme, qui est en lien avec d’autres acteurs du sport, notamment l’équipe cycliste Team Jumbo Visma,