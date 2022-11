PSG: Un nouveau partenaire commercial pour le Paris Saint-Germain

A l’avenir les maillots du PSG seront, pour certains, vendus aux enchères aux particuliers.

C’est une pratique qui gagne du terrain dans le monde sportif, spécialement celui du football. La preuve étant qu’un nouveau partenaire lui est associée. Un de plus, en Ligue 1, pour la plateforme MatchWornShirt, où se vendent les maillots officiels portés par les joueurs, sur le rectangle vert. Ce mardi, le PSG annonce s’associer à elle, sans indication de durée sur le partenariat.

Le PSG s’associe à son tour à MatchWornShirt

« Le maillot est le symbole ultime de l’amour des supporters pour leur équipe et ses joueurs. Pour chacun de nous, il est symbole de fierté, de passion et d’espoir, détaille Fabien Allègre, le directeur de la marque, au Paris SG. Avec cette nouvelle offre, le club donne l’opportunité à tous ses supporters d’acquérir un objet riche en émotions et se rapprocher ainsi de ses joueurs préférés. »

Les bénéfices reversés à des actions solidaires

Depuis l’entame de cette saison, MatchWornShirt élargit l’offre de ses partenaires. L’Olympique de Marseille l’a récemment rejoint, de même que le Toulouse FC ou le Clermont Foot. Les modalités du deal passé avec le PSG, prévoient qu’un certain nombre des maillots des joueurs après les matchs seront vendus aux enchères. L’argent récolé soutiendra des opérations caritatives, menées par le club et sa fondation.