A combien s’élève la fortune d’Erling Haaland ?

La carrière d’Erling Haaland n’en est qu’à ses débuts, mais elle rapporte déjà beaucoup aux jeune crack du football.

Vingt-deux ans seulement, et le potentiel pour devenir l’un des plus grands footballeurs de sa génération. voire de l’histoire. Tel est Erling Haaland, sportif techniquement doué et physiquement monstrueux, qui a rejoint Manchester City, cet été, dans le cadre d’un contrat majeur. L’attaquant norvégien a paraphé un contrat sur cinq ans, jusqu’en 2027, qui lui vaut de gagner un salaire annuel à plus de 22 millions d’euros brut.

Un contrat en or signé par Haaland avec Manchester City

C’est sans les primes, qui gonflent ses émoluments à près du double, selon les objectifs atteint. Et des performances records, le jeune homme en enchaîne déjà. C’est aussi sans les revenus extra-sportifs générés, notamment ceux de ses sponsors. Erling Haaland en compte encore « peu », à son jeune âge, mais ils lui rapportent quand même 4 millions d’euros annuels, voire plus depuis qu’il vient d’ajouter la marque de montres de luxe, Breitling, à ses partenaires commerciaux.

Des sponsors qui gonflent ses revenus sportifs

De surcroît, Erling Haaland peut viser un autre contrat record d’équipementier, puisqu’il n’en a plus depuis l’entame de sa saison et la fin de sa collaboration, avec la marque Nike. Tout va donc très vite dans la carrière d’Erling Haaland, qui gagnait, avent de rejoindre Manchester City, 8 millions d’euros brut annuels du Borussia Dortmund, en Allemagne, et encore avant, 1 M€/an, pour défendre le maillot du Red Bull Salzbourg, en Autriche.

La fortune d’Erling Haaland se compte déjà en dizaines de millions

Selon les données de Forbes, le Cyborg va gagner une quarantaine de millions d’euros de son année 2022. Moins le train de vie du footballeur, dans son quotidien, le média allemand, Vermoegen Magazin estime la fortune d’Erling Haaland à près de 30 millions d’euros. Et ce n’est que le début pour lui…