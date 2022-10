Erling Haaland signe un nouveau clinquant contrat… de sponsoring

Erling Haaland est un nouvel ambassadeur de Breitling.

Etant l’homme incontournable du football actuellement, Erling Haaland ne manque pas de sollicitations sportives, mais aussi extra-sportives et il n’y a pas que le ballon, qui fait sa fortune. L’attaquant de Manchester City vient tout juste de rejoindre Breitling, une marque de montres de luxe qui compte aussi dans ses rangs d’ambassadeurs, le basketteur Giannis Antetokounmpo, la snowboardeuse Chloe Kim et le quarterback en NFL, Trevor Lawrence.

Haaland marcherait-il aussi sur les traces de Mbappé niveau sponsors ?

« Je suis fou de montres, donc j’étais déjà un grand fan de la marque, explique le Norvégien dans le communiqué du partenariat. Si vous connaissez mon style, vous savez que j’opte toujours pour un look épuré, qui m’accompagne dans ma vie publique comme dans ma vie privée. » Haaland va désormais représenter les montres Breitling, comme Kylian Mbappé est l’image de la marque concurrente Hublot. Même sur le terrain des sponsors, les deux hommes se suivent.

Seulement 22 ans mais des sponsors qui lui rapportent plus de 4 M/an

La durée et le montant du contrat ne sont pas connus, mais Erling Haaland gagne près de 4 millions d’euros de ses sponsors, qui ne sont encore qu’en nombre limités. A seulement 22 ans, il a le temps pour soigner son image et la bonifier financièrement, avec de plus juteux contrats à venir.