Ce que ses sponsors rapportent (en plus) à Erling Haaland

Erling Haaland ne compte que « quelques » sponsors pour le soutenir, mais ses performances vont lui ouvrir quantité de portes pour gonfler encore ses revenus perosnnels.

Révélé dans plus de détails par le Daily Mail, le salaire que touche Erling Haaland à Manchester City, le place comme l’un des footballeurs les mieux payés de la planète. Moins sur la part fixe, qui lui vaut de gagner près de 22,8 millions d’euros brut par an, non loin de Kevin de Bruyne (23,4 M€), mais à l’ajout des primes en plus, l’attaquant norvégien flirte avec les 50 millions d’euros, gagnés annuellement de son club. Et cela, sans non plus, les revenus que lui versent ses sponsors.

Des revenus monstrueux pour Elring Haaland et sans les sponsors

Pour l’heure, Erling Haaland n’en compte qu’un poignée. Il est ici plus loin de tenir la comparaison avec Kylian Mbappé, qui revendique une vingtaine de millions d’euros par an, de ses partenaires commerciaux. Erling Haaland en possède quatre en particulier, dont un est commun à son alter-ego français : l’équipementier Nike qui lui fournit ses produits techniques, portés sur les terrains de football.

Déjà quatre partenaires majeurs sont associés au phénomène norvégien

S’y ajoutent les appareils de récupération, Hyperice, le géant coréen de l’électronique, Samsung et la plateforme web scandinave, Viaplay. Grâce à eux, les premiers associés au phénomène norvégien, Erling Haaland gagne annuellement 4 millions de dollars supplémentaires, selon l’estimation de Forbes. Nul doute qu’à force d’empiler les triplés et de battre des records, de nouveaux et nombreux annonceurs vont se précipiter à lui, pour profiter de l’impact de visibilité offert ; il est déjà monstrueux pour un garçon qui découvre le football anglais et sa clinquante Premier League.