Manchester City: Les salaires des Sky Blues cette saison 2022-2023

Erling Haaland et Kevin de Bruyne, un duo en or pour Manchester City

Un collectif rendu encore plus redoutable qu’il ne l’était, avec la signature d’Erling Haaland. Voilà ce qu’est l’équipe de Manchester City, version 2022-2023. Le Norvégien est la recrue majeure de l’été des Citizens, à qui le club anglais a offert un contrat sur cinq ans, doublé d’un salaire, à 375 000 livres hebdomadaires, où l’équivalent de presque 23 millions d’euros brut annuels.

Haaland après de Bruyne, le mieux payé chez les Sky Blues

A seulement 22 ans, Erling Haaland devient directement le deuxième joueur le mieux payé, cette saison chez les Skyblues. Non loin de Kevin de Bruyne, depuis qu’il a été prolongé et revalorisé, en avril 2021 (23,4 M€/an). Autre extension plus récente chez les Citizens, celle du milieu de terrain Rodri, qui a vu à cette occasion, son salaire presque doubler, de 7 à un peu plus de 13 millions d’euros la saison, hors bonus.

La 3e masse salariale la plus élevée du foot européen

A Manchester City, les salaires sont parmi les plus élevés de la planète football. En 2021, la masse salariale dépassait les 400 millions d’euros, seulement deux autres clubs en Europe devance l’effectif de Josep Guardiola : le PSG (503 M€) et le Barça (432 M€). A propos de l’entraîneur espagnol de City, il est le coach à la plus forte rémunération en Premier League, à près de 1,83 millions d’euros brut par mois. Le détail des salaires des Citizens est à lire dans le tableau, en page 2.

Tous les salaires des joueurs de Manchester City, saison 2022-2023

Joueur Salaire en 2022-2023 Echéance du contrat Ederson 3,9 M€ 2026 Ruben Dias 9,6 M€ 2027 Aymeric Laporte 7,2 M€ 2025