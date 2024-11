ASSE. Un joueur pisté par les Verts change d’agent

Patson Daka est la dernière recrue de l’agence américaine, Wasserman.

En quête d’un attaquant pour débuter la saison, l’AS Saint-Etienne s’est intéressé à celui qui évolue à Leicester City, Patson Daka. Un an auparavant, c’est l’AS Monaco qui l’a coché dans ses petits papiers. Mais les recruteurs passent et l’international zimbabwéen est toujours chez les Foxes qu’il fréquente depuis 2021.

L’ASSE le suivait cet été, l’AS Monaco l’été d’avant

Cela pourrait peut-être changer puisque le joueur de 26 ans a changé de représentant sportif, tel que cela a été officialisé, en cette fin de semaine. Jusqu’alors conseillé par 12-management, il vient de basculer dans le giron de Wasserman, une agence internationale basée aux Etats-Unis, qui gère les carrières de nombreuses personnalité, du football, mais plus largement du sport et au-delà de la musique, du cinéma…

L’agence la plus représentée en championnat de Ligue 1

Wasserman gère un très grand nombre d’athlètes, parmi lesquels Federico Valverde au Real Madrid, Nathan Aké et Jiohn Stone à Manchester City… Elle a la particularité d’être la plus présente en Ligue 1, c’est elle qui par exemple conseille le milieu de l’AS Monaco, Lamine Camara et son partenaire de l’attaque, Krépin Diatta ainsi que le Lillois, André Gomes ou encore l’ailier du Stade Rennais, Carlos Andrés Gómez.

Faut-il y voir le signe d’un transfert prochain en France. Et pourquoi pas à l’ASSE ? Comme le disent nos voisins anglais : « Wait and see ».