LOSC: Un nouveau sponsor sur le maillot des Dogues

Aluminium Dunkerque habillera la manche du maillot des Dogues les soirs de Ligue des champions.

Le LOSC renforce son ancrage régional par le recrutement d’Aluminium Dunkerque, l’un des leaders européens de la production d’aluminium primaire, en tant que sponsor officiel du club. Initiée par l’entremise de l’agence de marketing sportif Spotfive, cette collaboration se traduira par la présence du logo de l’entreprise sur la manche des maillots des Dogues lors de la campagne de Ligue des Champions.

Aluminium Dunkerque sur la manche des maillots du LOSC en Ligue des champions

« Le LOSC est heureux de voir Aluminium Dunkerque associer son image et nouer un partenariat avec le club dans le cadre de cette campagne d’UEFA Champions League (…) Cette alliance illustre un ancrage toujours plus fort du LOSC sur le territoire régional et aux côtés d’acteurs locaux qui font rayonner la région. Le LOSC est également sensible à la démarche éco-responsable de Aluminium Dunkerque, placée au cœur de sa stratégie et de son développement », commente par communiqué le président du club lillois, Olivier Létang.

« C’est une grande fierté pour Aluminium Dunkerque que d’être partenaire du LOSC pour la saison qui débute et, tout particulièrement, d’accompagner l’équipe dans la phase préliminaire de la Champions League. Nous sommes heureux de soutenir la belle dynamique qui a amené les Dogues à ce niveau et les défis qui les attendent dans une poule pour le moins relevée. Déterminés nous aussi face à de grands enjeux tels que la décarbonation de notre activité, nous mesurons le chemin à parcourir et leur souhaitons plein succès dans cette aventure comme en Ligue 1 », ajoute Youssef El Hariri, le directeur général d’Aluminium Dunkerque.

De la visibilité en plus au stade Pierre-Mauroy les soirs de foot européen

Outre la visibilité sur les maillots, Aluminium Dunkerque bénéficiera également d’une présence renforcée au stade Pierre-Mauroy lors des matchs de Ligue des Champions. Ce partenariat offre à l’entreprise une exposition médiatique et un accès privilégié à la billetterie et aux hospitalités du club lors des grands rendez-vous européens.