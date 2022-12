A combien s’élève la fortune de Pelé ?

Pelé, un roi dont la légende restera à jamais gravée dans les livres de football.

Le monde du football s’inquiète, car Pelé est hospitalisé depuis lundi, aux soins d’un cancer et d’une infection respiratoire. Ce samedi, le média Folha de S.Paulo, écrit que le Brésilien ne répondrait plus aux traitements de chimiothérapie et qu’il aurait été placé en soins palliatifs, faisant craindre pour le pire pour le « Roi », aujourd’hui âgé de 82 ans.

A l’époque de Pelé le football était encore un sport populaire, moins business

Pelé, c’est le football. Celui que personne n’a véritablement vu jouer, mais dont on se récite et se délecte de la légende, grâce aux images qui ont traversé le temps. Son époque de joueur, n’était pas encore celle du football business d’aujourd’hui. Il n’a connu que deux clubs, Santos, de 1956 à 1974, et le New York Cosmos, de 1975 à 1977. En 1961, alors au sommet de sa gloire est révélé son salaire annuel, à 2 millions de reals. Dans une enquête prospective, le magazine Forbes estimait que s’il avait appartenu et joué dans notre époque moderne, il aurait gagné l’équivalent de 223 millions de dollars par an.

Un mix de la notoriété de Cristiano Ronaldo et du talent de Lionel Messi

Il est avancé pour explication, que Pelé aurait été un mix de Cristiano Ronaldo pour les sponsors et de Messi pour les performances sur le terrain. Des annonceurs, le Brésilien n’en a forcément pas connu autant que ses contemporains, il y a 44 ans, quand il donnait au football une autre dimension, en repoussant plus loin, tous les records de la discipline. Il reste néanmoins associé à la marque Puma, dont il portait les chaussures sur les terrains, et à laquelle il a prêté son image, plus tard dans le temps.

Pelé a fait principalement fortune dans l’immobilier

Ce n’est finalement qu’après sa carrière, quand sa légende s’est écrite, qu’il a reçu l’intérêt des annonceurs ; il est ou a notamment été l’image de Hublot, Volkswagen, Subway, Emirates et Procter & Gamble ou Santander. Si le football l’a rendu roi, Pelé a bonifié sa fortune dans l’immobilier. Le journal El Mundo, en Espagne rapporte pour anecdote à ce sujet, qu’en arrivant à New York, il a acheté un manoir 100 000 dollars, qu’il a revendu en 2008 pour 3 millions.

Pelé a été marié trois fois, il a sept enfants connus, dont une fille qu’il n’a pas voulu reconnaitre, en dépit d’une décision de justice prouvant le contraire. Selon El Mundo, sa fortune est estimée à près de 100 millions d’euros.