Sinner, Alcaraz, Sabalenka... Classement des primes gagnées au tennis en 2024

Jannik Sinner boucle une année 2024 exceptionnelle avec 16 millions d’euros de primes. Et encore, l’Italien a-t-il écopé d’une amende à la suite d’un contrôle antidopage.

La saison 2024 touche à sa fin, et avec elle, c’est l’heure des bilans sportifs mais aussi financiers pour tous les professionnels du circuit. En tête de liste : Jannik Sinner, qui domine le classement annuel grâce à ses victoires spectaculaires et ses performances régulières sur les courts.

L’Italien de 23 ans a amassé 16,95 millions de dollars de gains en tournois cette saison, un record personnel qui le hisse au sommet. Sa victoire à l’US Open (3,6 M$) et à l’Open d’Australie (2,1 M$) ont marqué les points d’orgue d’une année couronnée de succès, renforcée par un triomphe historique au Nitto ATP Finals de Turin, où il a empoché 4,88 millions de dollars, le plus gros montant jamais attribué dans un tournoi ATP.

Sinner et Alcaraz dominent le peloton du tennis mondial

Malgré une pénalité de 325 000 $ suite à un contrôle antidopage positif en mars, Sinner s’est rattrapé en accumulant huit titres cette saison, dont plusieurs dans des tournois majeurs. Il a également brillé lors du lucratif Six Kings Slam en Arabie Saoudite, une exhibition qui lui a rapporté 6 millions de dollars supplémentaires, bien que cette somme ne soit pas incluse dans ses gains officiels.

Carlos Alcaraz, double vainqueur en Grand Chelem cette année à Roland-Garros et Wimbledon, suit avec un total de 9,85 millions de dollars. À seulement 21 ans, l’Espagnol confirme son statut de prodige, se classant déjà neuvième dans l’histoire des gains en carrière avec plus de 35 M$.

Chez les femmes, la numéro un mondiale Aryna Sabalenka occupe la troisième place avec 9,73 millions de dollars. Comme Sinner, elle a remporté l’Open d’Australie et l’US Open, mais son palmarès 2024 compte moins de titres, ce qui explique l’écart avec ses homologues masculins.

Si le tennis reste l’un des rares sports où les femmes peuvent rivaliser avec les hommes en termes de gains, les écarts subsistent. Bien que les quatre Grands Chelems offrent une parité totale des primes depuis 2007, des tournois combinés comme le Cincinnati Open continuent de payer les hommes presque deux fois plus que les femmes. Le modèle économique du tennis favorise également une répartition inégale : les tournois comme les ATP Finals et les WTA Finals, accessibles uniquement aux huit meilleurs joueurs, distribuent des sommes colossales, amplifiant les écarts entre l’élite et le reste des compétiteurs.

Ils sont 39 à au moins 2 millions de dollars de primes

Au total, 24 hommes et 15 femmes ont franchi la barre des 2 millions de dollars en gains cette année. Cependant, le tennis reste un sport où les fortunes se font en haut de l’échelle : Sinner et Sabalenka illustrent à merveille cette dynamique, dominant non seulement par leur talent mais aussi par leur capacité à s’imposer dans les compétitions les plus lucratives.

Le top 50 des primes gagnées en 2024 par les joueurs et joueuses de tennis

Jannik Sinner = 16,0 M€

Carlos Alcaraz = 9,3 M€

Aryna Sabalenka = 9,2 M€

Coco Gauff = 8,8 M€

Alexander Zverev = 8,5 M€

Iga Swiatek = 8,1 M€

Taylor Fritz = 6,6 M€

Jasmine Paolini = 5,5 M€

Daniil Medvedev = 5,3 M€

Qinwen Zheng = 5,3 M€

Casper Ruud = 4,8 M€

Barbora Krejcikova = 4,5 M€

Novak Djokovic = 4,2 M€

Jessica Pegula = 4,0 M€

Andrey Rublev = 3,9 M€

Alex de Minaur = 3,9 M€

Elena Rybakina = 3,7 M€

Stefanos Tsitsipas = 3,3 M€

Grigor Dimitrov = 3,0 M€

Tommy Paul = 2,8 M€

Jordan Thompson = 2,7 M€

Hugo Humbert = 2,7 M€

Elise Mertens = 2,6 M€

Emma Navarro = 2,6 M€

Hubert Hurkacz = 2,6 M€

Frances Tiafoe = 2,6 M€

Lorenzo Musetti = 2,6 M€

Holger Rune = 2,6 M€

Karen Khachanov = 2,4 M€

Ben Shelton = 2,3 M€

Danielle Collins = 2,2 M€

Alexei Popyrin = 2,2 M€

Jelena Ostapenko = 2,2 M€

Arthur Fils = 2,1 M€

Katerina Siniakova = 2,1 M€

Sebastian Korda = 2,1 M€

Tomas Machac = 1,9 M€

Paula Badosa = 1,9 M€

Beatriz Haddad Maia = 1,9 M€

Mirra Andreeva = 1,8 M€

Daria Kasatkina = 1,8 M€

Anna Kalinskaya = 1,8 M€

Donna Vekic = 1,8 M€

Maria Sakkari = 1,7 M€

Francisco Cerundolo = 1,7 M€

Nicolas Jarry = 1,7 M€

Marta Kostyuk = 1,7 M€

Felix Auger-Aliassime = 1,7 M€

Karolina Muchova = 1,7 M€

Alejandro Tabilo = 1,7 M€

