OM, PSG. Salaire, valorisation, les chiffres de Marcus Rashford sur le mercato

Marcus Rashford à l’OM. On aimerait y croire, mais c’est compliqué.

Autant l’intérêt du PSG paraît plausible, et d’ailleurs la rumeur liant les deux refaits régulièrement surface, autant a minima, s’étonne-t-on comme les réseaux sociaux de l’information qui rapproche l’OM à Marcus Rashford. Elle est du média Britannique TEAMtalk, qui affirme qu’au PSG s’ajoute désormais le Bayern Munich. Et l’OM donc.

Une valorisation à 60 M€ et plus sur le mercato

Avec toutefois une nuance qui concerne l’Olympique de Marseille. L’auteur du sujet Fraser Gillan précisant : « Il est peu probable que Marseille soit en mesure de réunir les fonds nécessaires pour réussir un tel coup. » Et pour cause. Tout dans ce qui concerne l’ailier international anglais dépasse de très loin l’ordinaire et la surface financière du club.

A commencer par l’indemnité à payer, en supposant qu’il ne vienne pas autrement qu’en prêt. Treansfermarkt estime sa cote sur le marché des transferts à 60 millions d’euros, Football Benchmark à 71,6 millions d’euros. Il y a trois ans, il était même l’un des joueurs les plus valorisés de la planète par le Centre international d’étude du sport (CIES), à 135 millions d’euros.

Au-delà des moyens de l’OM et des règles du fair play financier

Mais Marseille, fort de la réussite du transfert de Mason Greenwood cet été depuis Manchester United, rêverait beaucoup plus grand avec cet autre talent formé chez les Red Devils. Rashford y est associé jusqu’en 2028 depuis sa dernière extension de contrat signé au coeur de l’été 2023. Il est depuis sur le podium des joueurs les mieux payés de son club et même d’Angleterre, la presse anglaise estimant son salaire à 350 000 livres hebdomadaires. C’est-à-dire de plus de 20 millions d’euros.

Là encore, il n’y a à l’heure actuelle, que le PSG en France qui puisse assumer de tels émoluments. Et ce n’est même pas qu’une question de réunir les fonds, il faut aussi équilibrer les comptes entre dépenses et recettes tels que prévus par le fair play financier. Avec Rashford cela deviendrait tout de suite très compliqué, même en épuisant tous les stocks de maillots.