Roland-Garros 2024: Etienne Daho et la pub Renault, « trop c’est trop » !

Roland-Garros n’en est encore qu’à la moitié, mais beaucoup saturent déjà à chaque interruption publicitaire à la TV.

« Torture », « harcèlement », « bourrage de crâne », « abus », ou plus prosaïquement, « plein le c*** »… Voilà une liste – non exhaustive tant elle est longue – de quelques griefs à lire sur les réseaux sociaux, depuis une semaine que Roland-Garros 2024 à commencé. La faute à Renault et sa dernière campagne de communication produite en marge du tournoi, car elle reprend l’air Le Premier jour du reste de ta vie, également bande annonce d’un film éponyme.

Le (pire) premier jour du reste de nos vies !

Ecrit et composé en 1998 par Etienne Daho, ce titre est devenu un tube, mais aujourd’hui il est la hantise des téléspectateurs de France Télévision, branchés sur le tournoi de la Porte d’Auteuil. Parce que Renault est l’un des sponsors de l’événement et un d’importance, au rang de partenaire premium, soit le deuxième niveau hiérarchique des commanditaires associés à Roland-Garros.

La publicité de Renault à Roland-Garros 2024 est diffusée en boucle

En conséquence, chaque changement des joueurs sur le terrain offre au diffuseur l’occasion d’une coupure publicitaire. Et la réclame de Renault y est en permanence glissée. Du coup beaucoup saturent et le font savoir sur les réseaux sociaux. C’est dommage car elle est plutôt réussie avec son casting de premier rang : Félix Auger-Aliassime, Luca Van Assche, Casper Ruud et Diede de Groot.

Etienne Daho a les oreilles qui sifflent, d’autres les ont qui saignent

Même les plus convaincus de l’oeuvre d’Etienne Daho n’en peuvent plus. Avec tout ce qu’il se lit sur la toile, ce dernier a forcément les oreilles qui sifflent. Ça pourrait être pire, alors que chez d’autres, elles « saignent » à chaque nouvelle interruption.

Petit florilège de quelques réactions sur le réseau X

J’me mets dans le même état chaque fois qu’ Étienne Daho vient me briser mon Roland et mes tympans. #pubRenault https://t.co/YTrxTuCMkA — Alphonse fait aller (@RaymondCalbuth1) May 31, 2024

Je n’en peux plus de la publicité avec la musique d’Etienne Daho 😫 — Nico △⃒⃘ (@yesits_me1) June 1, 2024

Merci #renault

Merci @rolandgarros

Ça y est je déteste Étienne Daho — l’hurluberlu (@l_m_wilfried) May 31, 2024

Très belle, la pub Renault. Mais trop c’est trop. Tellement diffusée pendant Roland Garros que même les fans d’Etienne Daho vont finir par se lasser. — Roger Zabel (@rogerzabel) May 31, 2024

#rolandgarros

Moi quand j’entends chanter Etienne #Daho pour la 40e fois en 2 heures dans la pub Renault de Roland-Garros.

Et la 1550e fois de la semaine (série en cours, malheureusement pour mes pauvres oreilles). On t’aime Etienne. Mais à petite dose !#tennis pic.twitter.com/oMHP1R7vpA — Alexandre Mazel Pro (@Mazel_Alexandre) May 31, 2024

Pour les gens qui suivent Roland Garos, vous aussi vous détestez Étienne Daho désormais ? — Mioumi Madame Ou (@Mioumi_MadameOu) May 30, 2024

Des envies de meurtre en attendant la chanson d’Étienne Daho à chaque changement de côté ??#rolandgarros @Francetele — tennis and more (@tennis_more) May 30, 2024

Pour ceux et celles qui regardent @rolandgarros sur @FranceTV : Vous en avez pas plein le cul d’Étienne Daho ?

Moi j’ai envi de crever à chaque « un matin comme tous les autres… » — Breut David (@Dav029id) May 31, 2024

3 jours de #rolandgarros et Etienne Daho je peux déjà plus l’encaisser ! pic.twitter.com/qT6J78sFFr — VALVERDE Raphael ⭐️⭐️🇫🇷 (@Freedom4Elvis) May 28, 2024

Si vous vivez dans une grotte, voilà la pub en question (pour le bien être général, on vous épargne le déclenchement automatique)