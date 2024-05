Quels sont les sponsors de Roland-Garros 2024 et que rapportent-ils ?

Le sponsoring pèse près du quart des recettes du tournoi de Roland-Garros.

C’est un secteur qui pèse environ 20% du chiffre d’affaires du tournoi que celui des partenaires commerciaux associés à Roland-Garros 2024. Soutenu par l’augmentation croissante des spectateurs présents, depuis la sortie de la Covid, cette participation exponentielle a contribué à générer 98,98 millions de dollars (91,25 M€) de revenus de sponsoring la saison dernière, selon un rapport de GlobalData, une entreprise leader en données et analyses.

BNP Paribas rapporte près de 17 M€ au tournoi de Roland-Garros

Parmi les sponsors les plus importants, BNP Paribas se distingue avec un contrat annuel de 18,25 millions de dollars (16,82 M€). Partenaire du tournoi depuis 50 ans, la banque française s’engage à améliorer l’expérience des fans et à promouvoir le tennis. Sur les 22 commanditaires de Roland-Garros 2024, dix-neuf contribuent annuellement à hauteur de plus de 2 millions de dollars chacun, démontrant la valeur de ces partenariats pour une compétition qui ne dure que deux semaines.

Partenaire majeur depuis 2013, la compagnie aérienne Emirates est un sponsor qui compte car il représente selon le rapport, 10,1 % des revenus annuels de sponsoring, soit environ 10 millions de dollars par an. Pour accompagner cette édition 2024 du tournoi, plusieurs partenaires ont prolongé leur engagement : Perrier, Mastercard, Hesperide, Accor, Haier et Wilson, tandis que la marque de crème solaire, Isdin, est un nouveau partenaire qui a de la visibilité sur les bacs dans lesquels les joueurs et joueuses mettent leur serviettes.

4 niveau hiérarchiques de sponsoring et de la visibilité pour les 3 premiers

Il y a quatre niveaux de hiérarchisations des sponsors à Roland-Garros, du plus important qu’est le « parrain officiel », en suivant vers les « partenaires premium », les « partenaires officiels » et les « fournisseurs officiels », sachant que toutes les marques des trois premières catégories ont de la visibilité sur les terrains. Les organisateurs assurent qu’à ce niveau, ils ne souhaitent pas en ajouter plus qu’il n’y en a actuellement.

Tous les sponsors de Roland-Garros 2024

Parrain Officiel : BNP

Partenaires Premium : Emirates, Lacoste, Renault, Rolex

Partenaires Officiels : ALL, Engie, Haier, Infosys, Mastercard, Perrier, Wilson

Fournisseurs Officiels : Adecco, Hesperide, Isdin, JCDecaux, Lavazza, Magnum, Moët Hennessy, Orange, Potel & Chabot, Stella Artois.