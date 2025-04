RC Lens. Le Racing signe avec un incubateur à start-ups

Le RC Lens se rapproche de start-ups locales pour élever son niveau de performance.

Le Racing Club de Lens vient d’officialiser ce mercredi, un partenariat institutionnel avec Vivalley by Eurasanté, un incubateur-accélérateur spécialisé dans les domaines du sport, de la santé et du bien-être. Implanté sur un campus de 110 hectares aux équipements sportifs high tech, ce pôle d’innovation travaille en étroite synergie avec la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin, récemment labellisée « Terre de Jeux 2024 ».

Ce partenariat ouvre des perspectives concrètes pour le club artésien, notamment pour son département performance. Les start-ups accompagnées par Vivalley seront mobilisées pour répondre aux défis spécifiques identifiés par le staff lensois, particulièrement en matière de nutrition, récupération et prévention des blessures. Des appels à projets et à manifestation d’intérêt seront lancés pour identifier les solutions les plus pertinentes.

Une initiative qui e rappelle une autre en Ligue 1

Benjamin Parrot, Directeur Général Délégué du RC Lens, souligne par communiqué que cette alliance « reflète parfaitement la volonté du club d’innover en permanence tout en s’appuyant sur les atouts de son écosystème local », tout en s’inscrivant dans une démarche de responsabilité sociale. De son côté, Jérôme Lestir, Directeur de l’incubateur Vivalley, voit dans cette collaboration « une opportunité unique de bénéficier de la force de la marque RCL » tout en apportant « une réelle valeur ajoutée aux équipes sportives du club » grâce à l’innovation entrepreneuriale.

Cette association entre le monde du football professionnel et celui de l’innovation technologique n’est pas sans rappeler une autre initiative d’un genre proche que celle lancée dernièrement pas le Paris Saint-Germain avec Station F, dans le but de recruter des start-ups autour de trois grands axes : l’expérience des fans, les infrastructures sportives et la performance des athlètes.