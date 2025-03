PSG. Le PSG investit Station F et lance son incubateur à talents

Le PSG prend de nouveaux quartiers à Station F, la plus grande pouponnière à start-ups dans le monde.

Le Paris Saint-Germain accélère sur le programme PSG Labs dévoilé le mois dernier. Le club de la capitale devient le premier à s’installer à Station F, le plus grand campus de start-ups au monde.

Cette collaboration portée par Nasser Al-Khelaïfi et Xavier Niel, vise à créer des passerelles entre le sport et l’entrepreneuriat. L’objectif : développer des solutions technologiques autour de trois axes stratégiques pour un club sportif : l’expérience des fans, les infrastructures sportives et la performance des athlètes.

Les start-ups sélectionnées bénéficieront d’un accompagnement privilégié : accès aux experts du PSG, aux investisseurs et à un environnement spécifique de test et de développement. Des technologies impliquant l’intelligence artificielle, la biométrie et le Web3 sont attendues pour transformer l’expérience sportive.

Le PSG se revendique comme le club des futures générations

« Cette collaboration unique réunissant deux acteurs français majeurs, le Le Paris Saint-Germain et Station F, permettra de créer des passerelles entre le sport et les meilleures start-ups. En tant que club, nous cherchons toujours de nouvelles façons d’innover et de développer des idées audacieuses pour façonner notre avenir », détaille par communiqué, Nasser Al-Khelaïfi.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité du programme PSG Labs déjà déployé à Doha. A compter de ce jour est ouvert l’appel aux candidatures en direction des start-ups officiant dans l’un des trois domaines précédemment cités