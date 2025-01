OM. L’Olympique de Marseille devient le sponsor… d’une course cycliste

Le départ du CIC Tour de La Provence 2025 sera donné depuis le parvis de l’Orange Vélodrome.

C’est une initiative originale autant qu’intéressante sur le fond comme la forme. L’Olympique de Marseille vient en effet d’étendre sa présence dans le paysage sportif provençal en devenant partenaire du CIC Tour de La Provence 2025. Le club phocéen, via ses entités Treizième Homme et Mars 360, s’engage aux côtés de cette course cycliste qui se déroulera du 14 au 16 février prochain.

Symboliquement, le départ de l’épreuve sera donné depuis le parvis de l’Orange Vélodrome, l’enceinte emblématique du club marseillais. Cette collaboration se matérialisera notamment à travers le maillot du « Chouchou », une distinction attribuée par les fans via les réseaux sociaux, qui arborera cette année les couleurs de Treizième Homme.

« Notre engagement auprès de cette course cycliste reconnue témoigne d’une volonté de participer activement à la vie sportive et culturelle de notre région. Cet événement sportif constitue désormais un rendez-vous très attendu qui permet aux gens de se rassembler autour du sport, tout en donnant un beau coup de projecteur sur notre territoire », souligne par communiqué, Fabrizio Ravanelli, conseiller institutionnel et sportif de l’OM.

Une synergie de marques sportives du bassin provençal

Un enthousiasme partagé par Thomas Voeckler, porte-parole de l’épreuve, qui salue « des synergies » entre acteurs majeurs du territoire. « C’est une fierté de voir des acteurs iconiques du territoire s’associer à cette course. Le sport en Provence occupe une place essentielle et je suis heureux de constater que de telles synergies sont possibles », confie l’ancien coureur professionnel.

Créé en 2016, le Tour de La Provence s’achèvera cette année à Arles après trois jours de course à travers les paysages provençaux, offrant une vitrine supplémentaire à la région et à ses acteurs sportifs.