RC Lens: Le maillot extérieur dévoilé, il est vert et inspiré de la flamme des mineurs

L’équipementier Puma a dévoilé le nouveau maillot extérieur du RC Lens.

Deux semaines après la sortie du modèle domicile et toujours en collaboration avec l’équipementier Puma, le Racing Club de Lens a présenté son nouveau maillot extérieur pour la saison 2024-2025 de Ligue 1 et de Ligue Europa Conférence. Cette tunique verte, couleur historique du club, rend hommage au passé minier de la région et aux valeurs qui animent le club depuis sa création en 1906.

Puma et le RC Lens révèlent le maillot extérieur pour la saison à venir

Le design du maillot s’inspire directement du patrimoine local, avec un motif représentant la rivelaine, l’outil emblématique des mineurs. Cette pioche, symbole du labeur et de la persévérance, rappelle l’histoire industrielle qui a façonné l’identité du club et de ses supporters. La présentation de ce nouveau maillot s’est articulée autour du thème de la transmission, symbolisée par la flamme de la lampe de mineur. C’est aussi un écho à la flamme olympique, en cette année de Jeux.

Ce nouveau maillot, qui arbore l’inscription « Fiers d’être Lensois » dans le col, sera disponible à la vente dès ce samedi 22 juin.