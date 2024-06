RC Lens: A bandes rouges et jaunes le nouveau maillot dévoilé

Le RC Lens et Puma ont révélé le maillot domicile 2024-2025.

C’est le retour des bandes rouges et jaunes sur le maillot. Le RC Lens et son équipementier Puma révèlent ce vendredi la nouvelle tunique des Sang et Or. Celle que les joueurs du prochain coach à recruter porteront à domicile et en tenue principale, au cours de la saison 2024-2025.

Un maillot du RC Lens inspiré du stade Bollaert-Delelis

Ce maillot est à dominante de jaune et barré de rouge, en verticale à l’avant. Le col en V est noir, le bout des manches également et c’est aussi la couleur sur le félin du logo de l’équipementier allemand. Auchan, partenaire principal à l’avant, est imprimé en blanc.