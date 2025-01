RC Lens. Le jackpot pour Bunyodkor Tashkent grâce à Khusanov

Le transfert d’Abdukodir Khusanov à Manchester City fait aussi le bonheur de son club formateur.

Il n’y a pas qu’au RC Lens ce lundi, que l’on se frotte les mains d’avoir accompli la plus remarquable financière de l’histoire du club et l’une des marquantes du football français, au niveau de la plus-value. En Ouzbékistant, le Bunyodkor Tashkent peut aussi sabrer le champagne.

Un million doit revenir au Bunyodkor Tashkent

Car la cession officialisé d’Abdukodir Khusanov à Manchester City va rapporter un véritable pactole au club qui a formé dans ses plus jeunes années, le défenseur de 20 ans. Au titre du mécanisme de solidarité, sur l’indemnité de 40 millions d’euros annoncée (hors bonus), il doit en effet en revenir un million au Bunyodkor Tashkent.

C’est un possible pourcentage à la revente ou la plus-value

Pour un club de sa dimension, qui a un budget estimé proche de la dizaine de millions d’euros, c’est beaucoup. Autant, par exemple, que si le RC Lens percevait près de 7 millions d’euros cash, sur un joueur qu’il a formé et qu’il avait cédé par ailleurs. Et encore, ce million ne prend-il pas en compte de possibles et de plus en plus fréquents pourcentage à la revente ou sur une plus-value. Tout cela, sans même avoir eu à lever le petit doigt.