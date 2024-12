RC Lens. A l’amortissement, combien l’OL doit vendre Gift Orban cet hiver ?

L’OL et le RC Lens discutent le transfert de Gift Orban, mais le club nordiste n’est pas le seul à le courtiser.

Un an quasi tout pile après son transfert, Gift Orban va-t-il quitter l’Olympique Lyonnais dès cet hiver, sur le marché des transferts du mois de janvier ? Contraint par la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG) à l’encadrement de la masse salariale et interdiction de recruter, le club rhodanien n’a pas vraiment de marge de manoeuvre et s’il veut se renforcer il doit obligatoirement dégraisser.

Or l'attaquant nigérian de 22 ans a des courtisans, selon L'Equipe ce lundi, il est suivi de près en Allemagne, par le club d'Hoffenheim, mais aussi en Ligue 1, du côté du RC Lens. Le quotidien sportif croit savoir que l'OL espère le céder à 12 millions d'euros, c'est-à-dire au tarif de l'investissement pour le recruter. Gift Orban est arrivé de Genk en Belgique contre une indemnité de 12 millions d'euros, plus 8 millions de bonus potentiels et un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value.

De 8,6 à 14,2 millions d’euros sur ce mercato

Le joueur a paraphé un contrat de trois saisons et demi jusqu’en 2028. Après une année complète en lissant l’indemnité aux années du contrat, Orban vaut à l’amortissement pour l’Olympique Lyonnais entre 8,6 millions et 14,2 millions, selon si les bonus sont activés ou pas. Dans cet ordre de grandeur, le club des Gones n’aurait pas à s’acquitter d’une prime à la plus-value au bénéfice de l’ancienne formation du joueur.

D’après les informations de L’Equipe, le club d’Hoffenheim, pensionnaire de la Bundesliga allemande aurait formulé une offre à 10 millions d’euros. Le RC Lens en a fait une également, mais son montant n’est pas connu.