Rafael Nadal. Bienvenue dans sa mangifique maison de Majorque

D’ici quelques semaines, Rafael Nadal pourra profiter à loisir de sa maison principale sur l’île de Majorque.

C’est la fin d’une histoire exceptionnelle pour le monde de la petite balle jaune. Et le début d’une nouvelle aventure loin des courts, pour Rafael Nadal. Le champion espagnol, qui a annoncé sa retraite prochaine après les finales de la Coupe Davis en novembre, va avoir tout le temps désormais de profiter de son havre de paix à Porto Cristo, sur l’île de Majorque, avec son épouse Xisca Perelló et leur fils Sebastián.

La demeure, alliant modernité et confort, se distingue par ses espaces de vie pensés pour le bien-être et la convivialité. Le salon, cœur chaleureux de la maison, arbore une cheminée accueillante et un espace de jeu, témoignant de l’importance de la famille et des moments partagés pour le tennisman.

Rafael Nadal va partir en retraite sur son île de Majorque

Fidèle à sa réputation d’athlète d’exception, Nadal a naturellement intégré une salle de sport équipée, lui permettant de maintenir sa forme physique légendaire. Un bureau immaculé offre un espace de travail idéal pour gérer ses diverses activités extra-sportives.

L’extérieur n’est pas en reste, avec une terrasse ombragée qui surplombe la mer cristalline de Porto Cristo, offrant un panorama à couper le souffle. Ce cadre idyllique semble taillé sur mesure pour la nouvelle vie qui attend le champion aux 22 titres du Grand Chelem.