Qui finira meilleur passeur de Ligue 1 cette saison selon les bookmakers ?

Ousmane Dembélé est le favori des bookmakers pour le titre de meilleur buteur en Ligue 1.

Après avoir récemment anticipé le futur lauréat au classement des buteurs de la Ligue 1, par le prisme des bookmakers, la même chose ce vendredi, mais pour ce qui concerne les passeurs. Qui en Ligue 1 distribuera le plus de caviars sur l’ensemble de cette saison 2024-2025 ? Les opérateurs du jeu en ligne opposent principalement deux clubs : le PSG à l’OM.

bataille entre joueurs du PSG et de l’OM

Avec une préférence pour le champion de France sortant. A la question de prédire qui sera le meilleur dans cet exercice, Ousmane Dembélé sort en tête à une cote de 3 contre un. Il devance un équipier, en la personne de la recrue estivale, le milieu portugais João Neves coté à 4. C’est après que se glisse le premier joueur de l’Olympique de Marseille en la personne de Amine Harit, à 5 contre un.

Une compétition serrée en Ligue 1 pour le titre de meilleur buteur

Suivent Bradley Barcola (PSG), à la cote de 7, Mason Greenwood (OM), à 10, une cote que partage avec lui l’attaquant russe de l’AS Monaco, Alexander Golovin. Et derrière deux joueurs du LOSC Lille que sont Angel Gomes et Edon Zhegrova, à la même cote de 12. Enfin, en outsiders juste après, un tir groupé à plus ou moins 15 contre un : Luis Henrique (OM), Teji Savanier (MHSC), Lee Kang-in (PSG), Junya Ito (Reims), Romain Del Castillo (Brest) et Takumi Minamino (AS Monaco).