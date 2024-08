Qui finira meilleur buteur en Ligue 1 cette saison selon les bookmakers ?

Jonathan David est le chouchou du moment des bookmakers, pour finir meilleur buteur en Ligue 1.

Kylian Mbappé étant désormais parti, c’est un titre qui reprend plus d’intérêt au commencement de cette nouvelle saison 2024-2025 de Ligue 1 que celui de meilleur buteur du championnat de France. Une fois n’est pas coutume, et alors que le mercato n’est pas encore terminé pour les clubs professionnels français, ce qui suppose l’arrivée encore possible de nouveaux canonniers en herbe, ce n’est pas un joueur du PSG qui domine présentement chez les bookmakers.

Randal Kolo-Muani n°1 des bookmakers au PSG

C’est aussi que Gonçalo Ramos, touché à la cheville droite dans le match face au Havre et opéré depuis, va devoir observer trois mois minimum de repos forcé. En son absence, Randal Kolo-Muani est désigné, à tout le moins chez les opérateurs (peut-être plus que dans la tête du coach Luis Enrique), comme le buteur patenté ; que l’international français termine la saison en « soulier d’or » de la Ligue 1 est coté à 8.

Jonathan David (Losc) devant Lacazette (OL) et Greenwood (OM)

C’est somme tout loin des valeurs les plus sûres du moment. Avec, dans cet ordre, l’ailier anglais de l’Olympique de Marseille Mason Greenwood – plus que d’ailleurs l’axial Elye Wahi (à la cote de 10) -, à 8 contre un, qui est devancé du capitaine lyonnais, Alexandre Lacazette à 7 et en premier de classe du moment, le Canadien du Losc, Jonathan David, à la cote de 4.