Quel est le salaire d’André Villas-Boas à la présidence du FC Porto ?

André Villas-Boas a renoncé à sa rémunération pour présider le FC Porto.

C’est un exercice rare et largement salué qu’a choisi André Villas-Boas maintenant qu’il le président du FC Porto. L’ancien coach de l’Olympique de Marseille veut être transparent, y compris et à commencer, dans la gestion comptable de l’équipe portugaise. Il a donc décidé de publier à la vue de tous sur le site officiel de son club l’intégralité des chiffres et notamment des salaires versés.

André Villas-Boas a renoncé à son salaire à la tête du FC Porto

C’est aussi l’occasion d’apprendre qu’en tant que nouveau patron des Dragons, celui qui a dirigé comme entraineur toutes les équipes du FC Porto, des jeunes au collectif fanion, a renoncé à percevoir une rémunération. Cela, alors que son prédécesseur, Pinto da Costa, a gagné 672 000 euros la saison dernière. André Villas-Boas percevait lui un salaire estimé à 4,8 millions d’euros bruts annuels lors de son passage sur le banc de l’Olympique de Marseille en France ; son dernier avec la casquette de l’entraîneur.

Selon les documents publiés, l’administration du club va percevoir un total de 486 500 euros cette saison, contre 2,2 millions pour parts fixes et 1,6 millions de bonus, partagés par l’ancienne gouvernance. Depuis son élection au mois d’avril dernier, André Villas-Boas a contribué à augmenter le nombre de socios du club qui s’élève à 131 037, plus proche désormais du Sporting (146 292), alors que Benfica est plus loin, à 298 948.