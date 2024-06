PSG: Valorisation, durée, les détails du contrat signé avec Nike

Le PSG et Nike, une union qui dure depuis et pour longtemps.

Le plus long contrat d’équipementier du football professionnel français, c’est celui noué entre le Paris Saint-Germain et Nike. Les deux marques collaborent ensemble depuis le siècle dernier (1998) et encore pour très longtemps en vertus de la dernière extension du partenariat. Elle s’est signée en 2019, à l’époque pour une période inédite de 13 ans.

Le PSG et Nike sont unis ensemble jusqu’en 2032

Soit une échéance fixée à 2032, un temps considérablement à l’échelle pourtant réduite du monde du football. A l’échelle européenne, seuls Chelsea (2032) et Manchester United (2035) ont des contrats d’équipementiers aussi long. Financièrement, il vaut au PSG de gagner l’équivalent de 80 millions d’euros annuels. C’est sans les primes à la performance sportive, ni les royalties des ventes sur le domaine du merchandising.

L’un des contrats d’équipementiers à la plus forte valorisation

A ce niveau de rémunération, le Paris Saint-Germain compte sur un partenaire commercial parmi les plus importants du football européen et même mondial, sur le secteur du sponsoring technique. Quelques clubs le devancent : le Real Madrid, Manchester United et Arsenal, avec la concurrente Adidas, ainsi que le FC Barcelone, lui aussi associé à la virgule de Nike, moyennant 105 millions d’euros par an.