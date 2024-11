PSG. Salaire, valorisation, les chiffres de Vinicius Jr sur le mercato

L’intérêt du PSG pour Vinicius Jr ne faiblit pas.

Le PSG n’a pas abandonné l’idée de recruter Vinicius Jr, tot ou tard. A plusieurs titres d’ailleurs, le premier étant bien évidemment que l’ailier brésilien est au sommet de sa carrière, le Ballon d’or 2025 lui étant d’ailleurs promis avant que le milieu espagnol Rodri ne le coiffe au poteau. Un autre étant les relations fraîches qu’entretiennent le club parisien et le Real Madrid, à qui « Vini » appartient, tel que le rapporte le média Revelo.

Mais s’offrir le vice Ballon d’or 2024, même si le joueur considèrerait ses opportunités comme ouvertes, n’est pas aussi simple que de le dire. Il y a d’abord l’indemnité à payer au club merengue, pour compenser les saisons restantes au contrat du joueur de 24 ans. Prolongé pour quatre ans en 2023, il en reste deux et demi jusqu’au terme du mois de juin 2027. L’Observatoire du football les valorise à 240 millions d’euros, Transfermarkt à 200 millions d’euros et Football Benchmark, à 176 millions d’euros.

Pour recruter Vinicius Jr de façon certaine, le PSG doit lever sa clause libératoire

Le moyen le plus sûr de le recruter pour le PSG est encore de payer la clause libératoire, mais elle est fixée à 1 milliard d’euros. L’Arabie Saoudite serait prête à cette folie, car elle n’est pas contrainte par l’UEFA au fair play financier. Au contraire du Paris Saint-Germain.

Quant au salaire, Vinicius Jr a triplé le sien en prolongeant son contrat il y a tout pile un an à un jour près. Désormais, il avoisine les 20 millions d’euros brut annuels que le club qui le voudra devra revaloriser pour le convaincre de venir. Autant dire qu’en l’état, l’opération demeure couteuse. Pour cet hiver, c’est certain, l’été prochain en revanche, s’il n’est pas prolongé d’ici là, la situation deviendra bien différente pour le Real Madrid avec l’un, sinon le joueur le plus bankable actuellement, dans son collectif.